Opóźnianie wprowadzenia systemu kaucyjnego zagrożeniem dla branży napojowej

Największe organizacje przedsiębiorców reprezentujące producentów napojów apelują wspólnie do Premiera o jak najszybsze skierowanie pod obrady Sejmu RP projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach (UC98), stanowiącej ramy prawne dla powstania systemu kaucyjnego w Polsce.

Dalsza zwłoka w jak najszybszym uchwaleniu rzeczonej ustawy przesuwa termin utworzenia systemu kaucyjnego i rozpoczęcia faktycznej zbiórki opakowań nim objętych poza rok 2025 r. Stanowi to realne zagrożenie dla polskiej branży napojowej w realizacji zarówno wymaganych poziomów zbiórki opakowań po napojach jak również wymaganego od roku 2025, 25% poziomu użycia w nowych opakowaniach surowca wtórnego jakim jest recyklat PET.

Pragniemy podkreślić, że obecny projekt ustawy powstał w wyniku szerokich konsultacji prowadzonych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, w których branża napojowa brała aktywny udział. Projekt ustawy uważamy, za rozsądny kompromis umożliwiający stworzenie w Polsce efektywnego środowiskowo i ekonomicznie systemu kaucyjnego – powiedział Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny PFPŻ ZP.

Zbyt niski poziom recyklingu w Polsce

Organizacje w apelu zwracają uwagę na obecnie niski poziom recyklingu odpadów opakowaniowych w Polsce. Zgodnie z ostatnimi danymi w 2020 r. jedynie 45 proc. odpadów opakowaniowych z systemów gminnych trafiała do recyklingu. Mimo selektywnej zbiórki, mniej niż 29 proc. tworzyw sztucznych, 49 proc. szkła, 54 proc. metali i 60 proc. opakowań papierowych i tekturowych jest wykorzystywana powtórnie. Przytoczone dane wskazują, że potrzebna jest istotna zmiana w gospodarowaniu odpadami w Polsce, zakładająca wprowadzenie skutecznych rozwiązań przyspieszających działanie modelu gospodarki cyrkularnej. Dzięki temu znaczna część odpadów nie będzie trafiała na góry wysypisk czy do spalania, ale do ponownego wykorzystania. Jednym z najefektywniejszych rozwiązań sprawdzonych w wielu krajach na świecie jest system kaucyjny, którego wprowadzenia oczekuje aż ok. 90% Polaków.

System kaucyjny pilnie potrzebny

- Nasze społeczeństwo zauważa, że poprzez wprowadzenie systemu kaucyjnego ograniczy się liczbę odpadów opakowaniowych pozostawianych w przestrzeni publicznej, efektem czego będzie mniejsze zanieczyszczenie środowiska. Apelujemy o jak najszybsze przyjęcie legislacji ustanawiającej ramy prawne dla stworzenia w Polsce systemu kaucyjnego, który biorąc pod uwagę konieczność przeprowadzenia złożonych prac przygotowawczych, zostanie uruchomiony najwcześniej za 2 lata od momentu wejścia w życie ustawy. W tym czasie, w zgodności z Ramową Dyrektywą Odpadową, powinny zostać zakończone również prace nad wprowadzeniem ustawy dot. rozszerzonej odpowiedzialności producenta, co powinno przyczynić się do znaczącej poprawy efektywności zbiórki pojemnikowej i zagospodarowania odpadów opakowaniowych innych niż opakowania po napojach na poziomie gmin – dodaje wiceprezes PFPŻ ZP.

Brak pilnego wprowadzenia przez Polskę rozwiązań systemowych nie pozwoli branży napojowej na realizację celów zawartych w dyrektywie Single Use Plastics, czyli zbiórki 77% butelek napojowych w 2025 i 90% w 2030 roku.

Pod apelem podpisali się: Związek Przedsiębiorców i Pracodawców- Federacja Przedsiębiorców Polskich; Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy; Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców; Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie; Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków; Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK.