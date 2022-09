Otworzyli sklep w niedziele "na wypożyczalnię sprzętu sportowego". Jak to się skończyło?

PiP w w swoim miesięczniku opisuje sprawę sieci, która kilka miesięcy temu zdecydowała się otworzyć sklep w niedzielę. Wykorzystano lukę w prawie dotyczącą wypożyczalni sprzętu sportowego.

Inspekcja podaje, że spółka handlowa z województwa pomorskiego otworzyła swoje sklepy w dniu wolnym od handlu, w niedzielę 27 lutego br., powołując się na jedno z ustawowych wyłączeń.

Otworzyli sklep w niedzielę, sprawa skończyła się w sądzie

Inspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku nie tylko zakwestionował wyłączenie, ale – stwierdziwszy wiele innych naruszeń pracodawcy – skierował na drogę sądową sprawę o ukaranie władz spółki.

Wypożyczalnia sprzętu sportowego - sposobem na zakaz handlu w niedziele? Niekoniecznie

- Właściciele niedużej sieci sklepów w województwie pomorskim, by zalegalizować niedzielny handel, wpisali do rejestru działalności wypożyczalnię sprzętu sportowego. Powołując się na to wyłączenie, w myśl ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, zatrudnili w charakterze niedzielnych sprzedawców członków spółki. Inspektor pracy stwierdził ponad wszelką wątpliwość, że wypożyczalnia sprzętu sportowego jest papierową fikcją. Spółka co prawda dysponowała stosownym cennikiem, ale do dnia kontroli ani razu nie wypożyczyła żadnego z dwóch klasycznych rowerów będących na stanie sklepu. Okazało się też, że spółka nie posiada innego rodzaju sprzętu sportowego wymienionego w cenniku, jak hulajnoga elektryczna, przyczepki czy rowery elektryczne - czytamy w miesięczniku.

Wypożyczalnia sprzętu sportowego papierową fikcją



PIP podaje, że poza tym w placówkach handlowych nie zostały wyodrębnione oddzielne miejsca do wykonywania usług związanych z wypożyczaniem sprzętu rekreacyjno-sportowego. Do dnia zakończenia kontroli właściciele nie przedstawili analizy warunków techniczno- -sanitarnych oraz spełniania wymagań bhp, dotyczącej możliwości prowadzenia w sklepach działalności związanej z wypożyczaniem i przechowywaniem sprzętu sportowego.

Spółka nie przeszkoliła pracowników w zakresie realizacji nowych obowiązków związanych chociażby z wydawaniem, regulacją, czyszczeniem i konserwacją rowerów, pobieraniem i przetwarzaniem od klientów danych osobowych, nie zmieniła też pracownikom dotychczasowych zakresów ich czynności i obowiązków.

Ponadto w czasie kontroli inspektor pracy stwierdził wiele innych uchybień.

Mandaty za otwarcie sklepu w niedziele



W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami inspektor pracy zastosował odpowiednie środki prawne. Osoby odpowiedzialne za popełnienie wykroczeń z zakresu czasu pracy i wynagrodzeń, w wyniku prowadzonego postępowania

w sprawach o wykroczenia, ukarano grzywnami w 3 postępowaniach mandatowych.

Wobec osoby odpowiedzialnej za powierzanie wykonywania pracy w handlu pracownikom wbrew zakazowi handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele i odpowiedzialnej za niewykonanie w terminie decyzji nakazu płatniczego podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, w wyniku prowadzonego postępowania w sprawach o wykroczenia, został skierowany do sądu wniosek o ukaranie.