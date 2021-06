Paczkomaty obciążane podatkiem od nieruchomości

Paczkomaty uznawnane są za nieruchomości, co pozwala nałożyć 2 proc. podatek od wartości, fot. mat. pras. InPost

Coraz więcej gmin uznaje, że paczkomaty są budowlami - donosi "Rzeczpospolita". To pozwala nałożyć na nie dwuprocentowy podatek od nieruchomości.

"Rzeczpospolita" opisuje coraz częstszą praktykę uznawania paczkomatów za nieruchomości, co pozwala nałożyć 2 proc. podatek od wartości. Automaty pocztowe mogą być warte od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, toteż do budżetu samorządów może co roku wpadać nawet kilka tysięcy złotych od jednego paczkomatu.

To jednak niejedyna danina, jaką trzeba łożyć za postawienie automatu pocztowego. Właściciele paczkomatów muszą bowiem odprowadzać podatek dochodowy czy VAT. Nałożenie jeszcze podatku od nieruchomości budzi wątpliwości ekspertów.

Eksperci, z którymi rozmawiała redakcja "Rz" oczekują, że samorządy wycofają się z podatku nieruchomościowego nałożonego na paczkomaty, bowiem stanowisko gmin jest sprzeczne zarówno z interpretacjami organów budowlanych, jak i indywidualnymi interpretacjami podatkowymi wydawanymi przez samorządy.