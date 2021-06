PIG: Przykłady kreatywnych marketów pokazują, że zakaz handlu w niedzielę to błąd!

W 2021 roku jest tylko 7 handlowych niedziel, fot. shutterstock

W 2021 roku handlowych niedzieli jest tylko siedem. Dwie zupełnie przepadły, bo przypadały na czas lockdownu galerii handlowych oraz sklepów, które mogłyby z tej niedzieli skorzystać. Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie stoi na stanowisku, że należy zrezygnować z obostrzenia.

– Nie jestem ani zwolenniczką ani przeciwniczką handlowych niedziel. Tutaj głos powinien należeć do konsumentów i przedsiębiorców. Ostatnie miesiące pokazują, że klienci szukają miejsc, gdzie będą mogli zrobić zakupy w niedzielę, a kolejne sklepy wykorzystują nieprecyzyjne przepisy i otwierają swoją działalność – mówi Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Hanna Mojsiuk.

Północna Izba Gospodarcza ponawia apel: Czas zlikwidować zakaz handlu w niedzielę. Projekt ten nie spełnił oczekiwań społecznych, a w czasach pandemii koronawirusa jest tylko generatorem strat dla mocno poobijanej branży handlowej i usługowej.

Przeczytaj także: W najbliższą niedzielę sklepy zamknięte

Zakaz handlu w niedzielę nie ma dzisiaj uzasadnienia gospodarczego

Ożywioną dyskusję w sprawie handlu w niedzielę wywołała zapowiedź otwarcia w niedzielę marketów Kaufland. Będzie to kolejna sieć po Intermarche, Lewiatanie i Polomarkecie, która zamierza otworzyć się w niedzielę, wiele wykorzystuje kruczek prawny pozwalający na takie działanie, gdy sklep prowadzi również działalność pocztową. Kaufland jeszcze się nie otworzył, ale może to zrobić w każdej chwili. Taka sytuacja wywołała oburzenie polityków PiS i związkowców. Efekt? Zapowiedź przygotowania zaostrzenia ustawy dotyczącej handlu w niedzielę. W opinii Północnej Izby Gospodarczej jest to zły kierunek działania.

- Wolność gospodarcza to jedna z największych wartości jaką posiadamy. Sklepy chcą sprzedawać w niedzielę, konsumenci chcą robić zakupy, należy więc opracować przepisy, które zabezpieczą interesy przedsiębiorców i pracowników. Istnieje szereg mechanizmów, które pozwalają na to, by wprowadzić handel w niedzielę i jednocześnie nie zmuszać pracowników do pracy, gdy tego nie chcą. Mowa np. o dobrowolnej pracy w niedzielę, dodatkowych premiach motywacyjnych czy opracowaniu systemu, że pracownicy nie mogą pracować w więcej niż jedną niedzielę w miesiącu. Przykłady kreatywnych marketów pokazują, że zakaz handlu w niedzielę to błąd, nieszczelny przepis, który nie ma dzisiaj uzasadnienia gospodarczego – mówi Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.