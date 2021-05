PIH apeluje o zmiany w prawie, które zwiększą możliwość oddania niesprzedanych produktów

Według PIH obecne przepisy powodują, że utylizacja niesprzedanych rzeczy jest tańsza niż oddanie ich potrzebującym. Fot. Shutterstock

Polska Izba Handlu wysłała do Senatu RP petycję o zwolnienie z VAT-u darowizn artykułów przemysłowych. Obecnie zwolnienie takie dotyczy wąskiej grupy produktów, w tym łatwo psujących się artykułów spożywczych.

- Zwracamy uwagę na problem, jaki każdego dnia uderza w wielu polskich potrzebujących, którzy korzystają z pomocy organizacji charytatywnych oraz przedsiębiorców chcących im pomóc. Polskie przepisy dotyczące podatku VAT wymagają od darczyńcy przekazującego produkty przemysłowe na rzecz organizacji pożytku publicznego zapłacenia VAT-u od takich darowizn, zgodnie ze stawką właściwą dla danego towaru, obliczoną na podstawie początkowej ceny sprzedaży. Zwolnienie z podatku VAT-u, które istnieje w przypadku działalności charytatywnej dotyczy jedynie łatwo psujących się artykułów spożywczych, niektórych sprzętów IT oraz wąskiego zakresu produktów przeznaczonych do walki z koronawirusem – taki katalog artykułów odpowiada niewielkiej części potrzeb – informuje PIH.

- Niestety powoduje to, że utylizacja niesprzedanych rzeczy jest tańsza niż oddanie ich potrzebującym. Z pewnością przepisy te wymagają zmiany, aby polscy przedsiębiorcy mieli opłacalną ekonomicznie możliwość robienia darowizn na rzecz potrzebujących zwłaszcza w dobie kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa – dodają przedstawiciele PIH.

PIH uważa, że brak systemowych rozwiązań, które stworzyłoby podatnikom zachęty do dokonywania darowizn produktów niespożywczych, prowadzi do utylizacji jakościowych produktów, które mogłyby trafić do najbardziej potrzebujących. Jednocześnie zjawisko to przyjmuje znaczący wymiar środowiskowy, ponieważ niszczenie towarów prowadzi do zwiększonej produkcji odpadów, a także emisji gazów cieplarnianych powstających podczas ich utylizacji.

- Obowiązujące przepisy zniechęcają potencjalnych darczyńców do dzielenia się dobrami, które wytwarzają. Dzisiaj przepisy mówią, że nasi darczyńcy chcąc udzielić wsparcia organizacji muszą się liczyć z koniecznością zapłaty „kary" za swoje działania dobroczynne w postaci VAT-u właśnie. A przecież firma już poniosła koszty wytworzenia danego dobra i odprowadziła podatek na każdym etapie powstawania tego dobra - mówi Maja Jaworska, Wiceprezes Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko".

- W ciągu ostatnich 15 lat produkcja tekstyliów na świecie się podwoiła. Przeważająca większość z nich, bo ok. 73% ląduje na wysypiskach lub jest spalane w przeciągu roku od produkcji. Mniej niż 1% podlega recyklingowi. Ten liniowy system produkcji i utylizacji tekstyliów powoduje ogromne straty gospodarcze, społeczne i środowiskowe w postaci zużycia energii, wody oraz powstawania zanieczyszczeń – zauważa Maria Huma, prezeska Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie.

– Mamy sygnały od przedsiębiorców, którzy chcieliby pomagać i przekazywać darowizny artykułów przemysłowych na cele charytatywne, jednak problemem jest konstrukcja polskiego prawa. Niestety przez pandemię koronawirusa jest coraz więcej potrzebujących, a firmy i tak mają straty z powodu kryzysu, nie mają z czego zapłacić tego podatku. Pomnażanie strat jest sprzeczne z ideą działalności gospodarczej – mówi Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu.