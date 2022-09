PIH: Dobre prawo, racjonalna cenowa energia i płynność dostaw CO2 niezbędne dla bezpieczeństwa żywnościowego

PIH skierował apel o potraktowanie branży handlu jako sektora priorytetowego w zaopatrzeniu w energię oraz zapewnienie dostępu do zasobów zapewniających nieprzerwaną działalność zarówno małym sklepom jak i hurtowniom i centrom dystrybucyjnym.

Zwracamy także uwagę na konieczność działania mających na celu zapewnienie dziesiątkom tysięcy polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw dostęp do zasobów energetycznych i cieplnych w cenach pozwalających na ich zakup bez ryzyka bankructwa . Podkreślamy iż oprócz wspomnianej wcześniej energii elektrycznej należy także podjąć działania aby nośniki energii służące do ogrzewania placówek handlowych były dostępne dla przedsiębiorców w cenach umożliwiających im zakup bez narażania się na utratę rentowności, która już w tej chwili oscyluje często na poziomie 1 % lub niżej. W sytuacji gwałtownego wzrostu cen energii i opału przed zbliżającym się sezonem grzewczym niezbędne jest podjęcie systemowych działań gwarantujących, że zakup surowców energetycznych będzie dla małych sklepów ciężarem do udźwignięcia – dlatego też w ocenie branży handlu należą się im takie same ułatwienia jak odbiorcom prywatnym.

- Wielokrotnie podkreślaliśmy, iż branża spożywcza i handel to strategiczne działy gospodarki, które powinny być traktowane priorytetowo jeżeli chodzi o zaopatrzenie w energię i zasoby. Nie wolno zapominać, że to właśnie dzięki postawie handlu udało się w dużym stopniu uniknąć poważnego kryzysu społecznego na początku pandemii - argumentuje PIH.

Trzeba zapewnić bezpieczeństwo konsumentom

- W tej chwili w kiedy zasoby tych deficytowych jak się okazało czynników są coraz mniej dostępne pojawia się pytanie w jaki sposób wobec ich braku na rynku sieci handlowe, które nie mają możliwości ich przechowywania w ilościach większych niż do potrzeb bieżących mają zapewnić płynność dostaw produktów wymagających schłodzenia w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo dla konsumenta - tłumaczy organizacja.

Jakość tworzenia prawa

Ważnym aspektem naszego apelu jest zwrócenie uwagi rządzących na problematykę tworzenia prawa .Niestety w chwili obecnej standardy tworzenia prawa w naszym kraju, w szczególności prawa gospodarczego ulegają trwałej erozji co prowadzi do systematycznego pogarszania warunków prowadzenia biznesu. Konieczne jest stworzenie platformy do konsultacji z branżą handlową – szczególnie z reprezentacją dziesiątek tysięcy lokalnych sklepów oraz zapewnienie odpowiednio długiego vacatio-legis – proponowane minimum dla zmian dotykających branżę handlową to 3 miesiące, zalecane co najmniej 6 miesięcy. Przykłady w tym zakresie są liczne a to przecież od jakosci konsultacji i odpowiednio długich vacatio legis zależy czy przedsiębiorcy będą mogli właściwie je wdrożyć i czy będzie ono zgodne z praktyką biznesu i czy będzie rzeczywiście wsparciem dla przedsiębiorstw czy tylko kolejnym utrudnieniem - czytamy w apelu PIH.