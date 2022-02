PIH: Małe sklepy nie mogą stać się punktami składowania odpadów

W przedstawionym w ostatnich dniach projekcie Ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach, która ma wprowadzić system kaucyjny opakowań, pojawił się zapis o włączeniu do niego także opakowań szklanych do 1,5 l, a podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska 8 lutego przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska poinformowali, iż resort analizuje możliwość rozszerzenia systemu kaucyjnego także o jednorazowe butelki szklane.

Zadaniem Polskiej Izby Handlu system nie powinien obejmować opakowań szklanych zarówno jednorazowych jak i wielorazowego użytku.

Małe sklepy nie mogą stać się punktami skupu surowców wtórnych

– Z punktu widzenia specyfiki i struktury handlu w Polsce oraz analiz prowadzonych przez organizacje branżowe, a także licznych informacji spływających z placówek detalicznych, jednoznacznie wynika, że wprowadzenie systemu depozytowego obejmującego wielorazowe, jak i jednorazowe opakowania szklane byłoby nieproporcjonalnym obciążeniem dla małych i średnich przedsiębiorców branży handlu w Polsce oraz w rezultacie pogorszyło by ich pozycję konkurencyjną wobec międzynarodowych sieci dyskontów. O ile już samo wprowadzenie systemu kaucyjnego na opakowania szklane wielorazowe jest poważnym problemem dla handlu o tyle, pomysł zmuszania sklepów do prowadzenia depozytu opakowań szklanych jednorazowych jawi się jako całkowicie oderwany od realiów funkcjonowania handlu w Polsce. Absolutnie nie jest akceptowalna sytuacja, w której małe sklepy staną się de facto punktami skupu surowców wtórnych. Większość sklepów w Polsce to małe placówki, w których po prostu nie ma miejsca na przechowywanie opakowań szklanych. O ile jeszcze butelkę PET, czy puszkę aluminiową można zgnieść, o tyle szkła już nie. Na chwilę obecną nie widzimy możliwości efektywnego uruchomienia systemu depozytowego, który obejmuje opakowania szklane bez znaczącego pogorszenia możliwości funkcjonowania małych sklepów, tak w zakresie bezpieczeństwa klientów i personelu, jak i efektywności funkcjonowania – mówi Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu.

Jak wskazuje PIH, sam ustawodawca w założeniach do projektu ustawy stwierdzał, że wprowadzenie systemu kaucyjnego na opakowania szklane wykracza poza dyrektywę unijną. Należy tu również zatem przypomnieć Konstytucję Biznesu, która mówi o zasadzie dążenia do unikania nadimplementacji prawa UE.