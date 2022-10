PIH o projekcie systemu kaucyjnego: Zmiany idą w dobrym kierunku

PIH: System kaucyjny bez jednorazowych szklanych butelek

- To zdecydowanie zmiana w dobrym kierunku i cieszymy się, że nasz głos został wysłuchany. Puszki stalowe, praktycznie nie do zgniecenia, również nie będą przedmiotem zbiórki. To także satysfakcjonująca nas zmiana, choć optujemy za wyłączeniem wszystkich puszek z kaucji - komentuje w rozmowie z dlahandlu.pl Maciej Ptaszyński.

PIH: System kaucyjny odpowiedni dla większych sklepów

- Kolejny pozytywny ruch to zwiększenie powierzchni sklepów, które miałaby uczestniczyć w systemie - ze 100 mkw. do 200 kw. My postulowaliśmy, żeby były to sklepy o pow. 500 mkw. Uważamy, że mniejsze placówki powinny się skupić przede wszystkim na prowadzeniu swojego biznesu. Doceniamy jednak ten ruch ze strony resortu i mamy nadzieję, że dialog w tej kwestii nie został jeszcze zakończony - dodaje Maciej Ptaszyński.