PIH o zakazie handlu: Sejm powinien wziąć pod uwagę poprawki Senatu

- Zawarte tam zostały bardzo ważne i szeroko popierane postulaty. Należą do nich rozszerzenie katalogu osób, które mogą świadczyć pomoc przedsiębiorcy stającemu samodzielnie za ladą – katalog ten został co prawda w pewnym zakresie poszerzony w projekcie ustawy przyjętym przez Sejm, ale jest on mocno niepełny. Apelowaliśmy wraz z innymi organizacjami i apel ten uwzględnił Senat, żeby zakres osób udzielających pomocy przedsiębiorcy zawierał oprócz małżonków osoby pozostające we wspólnym pożyciu, zstępnych, wstępnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych, macochy, ojczyma, rodzeństwa lub powinowatych w tej samej linii lub stopniu. Niezmiernie ważne jest także umożliwienie świadczenia przez te osoby oprócz pomocy nieodpłatnej także odpłatnej. Umożliwienie także odpłatnej pomocy wymienionych członków rodziny pozwoli uniknąć zarzutu nierównego traktowania tych osób w stosunku do innych pracowników lub zatrudnionych, którzy otrzymują wynagrodzenie za pracę wykonywaną przez nich w placówce handlowej. Podobnie także wprowadzenie odpłatnej pomocy będzie istotne w przypadku zdarzeń takich jak wypadek przy pracy - argumentuje Maciej Ptaszyński.

Uniknąć nowych obowiązków administracyjnych

Zdaniem wiceprezesa PIH, kolejnym ważnym postulatem jaki został przyjęty przez Senat i powinien znaleźć się w finalnej wersji ustawy, która wejdzie do porządku prawnego powinno być uniknięcie nakładania nowych obowiązków administracyjnych na przedsiębiorców, którzy korzystają z wyłączeń od zakazu w oparciu o kryterium „przeważającej działalności”.

- To usunięcie wprowadzonej przez Sejm konieczności prowadzenia nowej ewidencji przeprowadzanych transakcji sprzedaży, w podziale na rodzaje sprzedawanych towarów lub usług i na rodzaje działalności. Nowelizacja ustawy powinna dawać Państwowej Inspekcji Pracy skuteczne narzędzia kontroli przestrzegania ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Może to jednak zrobić bez jednoczesnego nakładania na przedsiębiorców nowych obciążeń administracyjnych. Spełnienie wskazanych w sejmowej nowelizacji ustawy obowiązków ewidencyjnych może być w praktyce niewykonalne dla wielu przedsiębiorców, zwłaszcza najmniejszych. W efekcie wprowadzenie wskazanych w nowelizacji ustawy zmian może doprowadzić do paraliżu dużej części handlu i usług, utrudnić przedsiębiorcom planowanie swojej działalności i wymusić na nich niepotrzebne zmiany organizacyjne, dlatego jej likwidacja przez Senat zasługuje na poparcie jako element zmniejszania obciążeń administracyjnych - uważa nasz rozmówca.



- Warto także wspomnieć o innej ważnej poprawce przyjętej przez Senat umożliwiającej zatrudnianie przez mikroprzedsiębiorców w niedziele studentów i emerytów. Wprowadzenie takiej możliwości będzie wsparciem dla najdrobniejszych przedsiębiorców, a jednocześnie umożliwi aktywizację zawodową emerytów i studentów, czyli grup, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy - podsumowuje Maciej Ptaszyński.