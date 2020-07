PIH: Trzeba zwolnić z VAT darowizny

Polska Izba Handlu zwróciła się do Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Klimatu i innych w sprawie potrzeby zwolnienia z podatku VAT darowizn.

– W Polsce funkcjonuje wiele branż, które ze względu na wysokie koszty związane z przekazaniem darowizny, nie decydują się na skierowanie towarów nadających się do użytku innym podmiotom w celach dobroczynnych.W efekcie produkty te poddawane są utylizacji bądź innej formie niszczenia. Mowa tutaj o takich produktach, jak: sprzęt elektroniczny, odzież oraz inne artykuły nieżywnościowe, tj. wyroby wykonane z użyciem plastiku lub zawierające minerały oraz związki chemiczne­ – wymienia Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu.

– Biorąc pod uwagę ważny interes społeczny, a także rozwiązania prawne wypracowane w krajach członkowskich Unii Europejskiej zdecydowaliśmy się poddać pod rozwagę Ministerstwa Finansów podjęcie prac w celu opracowania koncepcji systemu zachęt i obowiązków dla przedsiębiorców w celu przeciwdziałaniu marnowaniu produktów nieżywnościowych nadających się do użytku. Potrzebne są regulacje wprowadzające szeroki katalog produktów objętych ulgą podatkową – dodaje Maciej Ptaszyński.

Do tej pory w Polsce zwolniono z VAT-u niektóre produkty przekazywane jako darowizny: łatwo psujące się artykuły spożywcze; niektóre IT; do 31 sierpnia 2020 r. produkty przekazane na walkę z koronawirusem do Agencji Rezerw Materiałowych, Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych; do 30 czerwca 2020 r. laptopy i tablety dla szkół.