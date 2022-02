Piotr Duda: Dzięki Solidarności udało się w Polsce wywalczyć niedziele wolne od handlu

- Wczoraj weszła w życie nowelizacja ustawy ograniczającej handel w niedzielę, dzięki której trudniej będzie sklepom udawać np. placówki pocztowe. To ważny dzień, bo walka o prawo do wypoczynku i umożliwienie spędzania niedzieli z rodziną to najlepsze, co ,,Solidarność" może robić dla poprawy warunków pracy w całej branży handlowej - uważa Piotr Duda.

Czytaj także: Bujara: Liczymy, że obchodzenie przepisów się skończy, a pracownicy odzyskają wolne niedziele