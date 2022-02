Piotr Duda za referendum ws. wolnych niedziel

Piotr Duda w wywiadzie dla "Głosu Wielkopolskiego" stwierdził, że obchodzenie przepisów przez sieci handlowe "to już nawet nie jest omijanie prawa, ale śmianie się z ustawodawcy i naplucie w twarz. Te same podmioty w swoim krajach są przykładnymi pracodawcami - jeżeli jest jakieś prawo, stosują się do niego, a nie obchodzą je. A tutaj? Dla mnie to są zwykli przestępcy".

Skierował apel do Głównej Inspektor Pracy o kontrolę i maksymalne kary. "Tak naprawdę państwo polskie powinno odebrać im koncesję. To kpina i naśmiewanie się z ustawodawcy, ograniczającego handel w niedziele" - zauważył.