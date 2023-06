Piotr Duda: Zapisanie się do związku zawodowego to forma ubezpieczenia

Jak informuje portal tysol.pl, Piotr Duda przedstawił opinię na temat tych pracowników, którzy do związku nie należą, a krytykują jego działania, choć często z nich korzystają.

Piotr Duda: Twórzcie związki zawodowe

- Dbamy o interesy wszystkich pracowników, a najbardziej są roszczeniowi ci, którzy nie są w związku ani nie płacą składek. To rzecz do przemyślenia dla tych, którzy się nie zrzeszają, nie kupują biletu, a siedzą na drzewie przed stadionem i mecz oglądają. Nie tędy droga. Apeluję, żeby się zrzeszać w związki zawodowe. Jeżeli się komuś nie podoba związek zawodowy Solidarność, to może założyć swój związek, a teraz po tej regulacji Kodeksu postępowania cywilnego, będzie naprawdę szczególna ochrona działaczy, bo już pracodawca nie będzie miał możliwości zwolnienia pracownika za to, że założył związek zawodowy. Twórzcie związki zawodowe, bo tylko wtedy możecie godnie reprezentować pracowników w zakładzie pracy. Pracodawca nie będzie z każdym w swojej firmie indywidualnie rozmawiał. Musi być reprezentacja pracowników, czyli związki zawodowe - przekonywał.



Piotr Duda dodał, że w niektórych krajach pracownik niezrzeszony, by korzystać z układu zbiorowego z pracodawcą, musi wnosić opłatę układową.

Zapisanie się do związku zawodowego to forma ubezpieczenia

- Daleko nam choćby do Skandynawów, gdzie uzwiązkowienie jest bardzo wysokie. Trzeba zrozumieć, że zapisanie się do związku zawodowego to jest forma ubezpieczenia. Zapisuję się do związku na wszelki wypadek. Jeśli coś mi się stanie, na przykład zwolnienie, to jest związek, który mi pomoże finansowo, prawnie, ekspercko. Tak działa związek i do tego musimy dojść. Pracujących na umowę o pracę jest w tek chwili w Polsce ponad 9 milionów osób, a we wszystkich związkach zawodowych - około 3 milionów pracowników. To zdecydowanie za mało. Nasze ambicje są większe - zaznaczył przewodniczący Piotr Duda.