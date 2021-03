Piotr i Paweł: Sąd oddalił zażalenia na zatwierdzenie układu, to koniec sanacji

dr Patryk Filipiak, prezes ZFR S.A. jako zarządca sanacyjny w Grupie Piotr i Paweł/ fot. materiały prasowe

Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał orzeczenie o oddaleniu zażaleń na postanowienie Sądu Rejonowego Poznań Stare-Miasto w Poznaniu o zatwierdzeniu układu ostatniej z trzech spółek z Grupy Piotr i Paweł: Piotr i Paweł SA. Tym samym zakończyło się ostatnie postępowanie sanacyjne spółek z Grupy Piotr i Paweł.

- Konieczne jest jeszcze wydanie ostatniego postanowienia o stwierdzeniu prawomocności, co powinno nastąpić w szybkim terminie.Tym samym terminy spłaty układowej zaczną biec od momentu wydania przez Sąd Okręgowy postanowienia o stwierdzeniu prawomocności. Takie postanowienia dla spółek Grupa Piotr i Paweł oraz Piotr i Paweł Detal zostało już wydane w dniu 4 marca 2021 roku - podano w komunikacie.

– Orzeczenie sądu w odniesieniu do ostatniej spółki z Grupy Piotr i Paweł to ważny moment – oznacza pozytywne zakończenie postępowania sanacyjnego dla całej Grupy Kapitałowej Piotr i Paweł. Mamy zatem definitywną, niepodważalną prawomocność układów z wierzycielami. Teraz tylko ostatnie formalności dzielą nas od wypłaty środków na rzecz wierzycieli we wszystkich trzech spółkach. Czekamy na wydanie ostatniego postanowienia o stwierdzeniu prawomocności, co jest finalnym elementem wymaganym w procedurze – komentuje dr Patryk Filipiak w imieniu zarządcy sanacyjnego.

Wierzyciele wszystkich trzech spółek z Grupy Piotr i Paweł zaakceptowali w głosowaniach propozycje układowe spółek. Oznacza to, że procedura restrukturyzacji po uprawomocnieniu zostanie zrealizowana zgodnie z planem zarządcy sanacyjnego oraz propozycjami układowymi zarządów spółek. Spółki – dzięki finansowaniu inwestora strategicznego SPAR GROUP – spłacą wierzytelności i powrócą do działalności operacyjnej.