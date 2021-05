Piotr i Paweł zakończył postępowanie sanacyjne

Wszystkie spółki z Grupy Piotr i Paweł spłaciły swoje zobowiązania układowe, fot. PTWP

Wszystkie spółki z Grupy Piotr i Paweł spłaciły swoje zobowiązania układowe na rzecz kontrahentów oraz wierzycieli finansowych wynikające z układów z wierzycielami.

- Postępowanie sanacyjne zostało zakończone. Tym samym procedura restrukturyzacji została zrealizowana zgodnie z planem zarządcy sanacyjnego oraz propozycjami układowymi zarządów spółek, dzięki finansowaniu inwestora strategicznego SPAR GROUP. Spółki powracają do efektywnej działalności operacyjnej - informuje dr Patryk Filipiak, nadzorca wykonania układu.

- Postępowanie sanacyjne w Grupie Piotr i Paweł zostało zrealizowane zgodnie z założeniami i zakończone wypłatami dla blisko 100% wierzycieli. To duży sukces – biorąc pod uwagę jak bardzo skomplikowany był to proces, wymagający rozmów z setkami podmiotów, wykonania kilku tysięcy wypłat i koordynowania kilku równoległych postępowań sądowych. Chociaż pandemia wydłużyła wcześniej założony harmonogram procedury sanacyjnej, to cierpliwość wierzycieli oraz konsekwencja zarządu pozwoliła na skuteczne sfinalizowanie wyznaczonych celów - tłumaczy Patryk Filipiak.

Przeczytaj także: Galerie Hosso i miasto Warszawa opóźniają zatwierdzenie układu Sfinksa

- Teraz spółki mają szansę na powrót do efektywnej działalności operacyjnej, a pracownicy nie muszą się martwić o stabilność zatrudnienia. Wierzę, że we współpracy z inwestorem strategicznym SPAR GROUP uda się budować dobre relacje z partnerami handlowymi i stworzyć mocną sieć detaliczną na polskim rynku, a działania spółek mogą teraz koncentrować się wyłącznie na rozwoju SPAR w Polsce - dodaje.

Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał postanowienia o stwierdzeniu prawomocności układu z wierzycielami dla wszystkich trzech spółek z Grupy Piotr i Paweł, co oznacza ich definitywną i niepodważalną prawomocność. Tym samym pozytywnie zakończyło się postępowanie sanacyjne.