PIP: Nieprzestrzeganie zakazu handlu w niedziele dotyczy głównie małych sklepów

W świetle obowiązujących przepisów nie można powierzać pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu ani czynności związanych z handlem w niedziele i święta (a także 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy).

- W efekcie naszych działań odsetek placówek handlowych, w których dochodzi do naruszeń, zdecydowanie zmalał. To konsekwencja udzielanych porad prawnych i wyjaśnień w trakcie kontroli, a także wydawanych środków prawnych, nakładanych mandatów i wniosków kierowanych do sądu. W 2020 r. sprawdzono łącznie 4 895 sklepów. Nieprzestrzeganie zakazu handlu stwierdzano przede wszystkim w małych placówkach, jednak w znacznie mniejszym wymiarze niż w latach poprzednich. W trakcie kontroli ujawniono powierzanie pracy w handlu lub czynności związanych z handlem 1 086 pracownikom oraz 794 zatrudnionym na innej podstawie niż stosunek pracy, a także 130 osobom świadczącym pracę nielegalnie - czytamy w sprawozdaniu PIP za 2020 r.

Każdy, kto uważał, że placówka handlowa działała w dni objęte zakazem wbrew przepisom, mógł to zgłosić do właściwego okręgowego inspektoratu pracy. Kontrola w tym zakresie mogła być prowadzona zarówno w niedzielę czy święto, jak i w dni powszednie (np. na podstawie logowań kasowych czy zeznań świadków).

ODSETEK KONTROLI, W TOKU KTÓRYCH STWIERDZONO NARUSZENIE ZAKAZU POWIERZANIA PRACOWNIKOM LUB ZATRUDNIONYM PRACY W HANDLU LUB PRZY WYKONYWANIU CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z HANDLEM W LATACH 2018-2020

Przeczytaj także: Sejmowa komisja przyjęła poprawki uszczelniające zakaz handlu