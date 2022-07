PIP skontrolował Kaufland. Będą zmiany w wynagrodzeniach i społeczni inspektorzy pracy

Pracownice, które przechodzą na urlopy macierzyńskie lub wychowawcze otrzymują niższe wynagrodzenie od pracowników, którzy z nich nie korzystają. Dzieje się to na skutek przyjętego modelu podnoszenia wynagrodzeń, który pomija osoby nieobecne w pracy w momencie przyznawania podwyżek. Gdy kobieta wraca do pracy po urlopie nie uzyskuje wynagrodzenia tak samo wysokiego, jak gdyby była w pracy i obejmowały ją podwyżki. - wskazuje związek zawodowy Jedność Pracownicza.

Jedność Pracownicza uruchomiła procedurę sporu zbiorowego, aby prowadzić ustawowe rokowania a następnie skierowała wniosek o kontrolę pracodawcy przez Państwową Inspekcję Pracy. W pierwszym z kontrolowanych marketów w Dęblinie inspekcja sprawdziła wynagrodzenia pracowników. Jej wynikiem są ustalenia mówiące o uchybieniach, w systemie wynagradzania.

Związek deklaruje, że pomoże wszystkim poszkodowanym kobietom odzyskać utracone zarobki za 36 miesięcy wstecz wraz z należnymi odsetkami. W oczekiwaniu na rokowania związkowcy powołują Społecznych Inspektorów Pracy, ktrórzy pomog a wyłapywać naruszanie prawa pracy przez pracodawcę.

10 czerwca powołano pierwszego Społecznego Oddziałowego Inspektora Pracy w Kauflandzie w Żywcu. Kolejne wybory społecznych inspektorów odbędą się w lipcu, w marketach w Ciechanowie, Pszczynie i Legionowie. - Docelowo będziemy chcieli jeszcze w sezonie wakacyjnym powołać spośród Oddziałowych SIP Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy, który będzie mógł szybko i skutecznie reagować na problemy zgłaszane w całej Polsce - deklarują związkowcy.

Społeczni inspektorzy mogą:

- kontrolować stan budynków, maszyn, urządzeń technicznych i sanitarnych oraz procesy technologiczne z punktu widzenia BHP;

- kontrolować przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym postanowień układów zbiorowych i regulaminów pracy w zakresie BHP, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, urlopów, czasu pracy, świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

- brać udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, zgodnie z przepisami prawa pracy.

- uczestniczyć w przeprowadzaniu społecznych przeglądów warunków pracy;

- wejść na teren marketu i do pomieszczeń w każdym czasie.

Jeżeli dochodzi do naruszeń prawa pracy, SIP ma prawo reagować. Niewykonanie zaleceń zakładowego Inspektora Pracy podlega karze grzywny do 2500 zł, zaś inspektor objęty jest szczególną ochroną stosunku pracy.