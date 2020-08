Piwo bezalkoholowe tylko dla pełnoletnich w Lidlu i Aldi. Co na to RPO, UOKiK i PARPA?

fot. shutterstock

Kilka tygodni temu media obiegła informacja, że takie sieci jak Lidl czy Aldi odmawiają sprzedaży piwa bezalkoholowego osobom nieletnim, choć w myśl przepisów, nie jest to alkohol. Sieci powołują się na stanowisko PARPA. Pytamy UOKiK i RPO czy takie praktyki są zgodne z prawem i czy klienci skarżą się na takie sytuacje.

Lidl i Aldi należą do sieci handlowych, które nie pozwalają kupować piwa bezalkoholowego przez nieletnich klientów. Jak podał portal Business Insider Polska, w marketach tych sieci piwo z zawartością alkoholu 0,5 proc. i mniej można mieć tylko z pokazaniem dowodu tożsamości i po przekroczeniu 18. roku życia.

W jaki sposób obie sieci tłumaczą takie regulacje?

"Weryfikacja wieku przy sprzedaży piwa bezalkoholowego wykształciła się m.in. w związku ze stanowiskiem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA), która wskazała, że co prawda piwo bezalkoholowe nie stanowi napoju alkoholowego (w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi), ale sprzedaż rzeczonego napoju dzieciom i młodzieży budzi poważne wątpliwości wychowawcze" - podało biuro prasowe Lidl Polska, na pytania Business Insider Polska.

Oto odpowiedzi biura Rzecznika Praw Obywatelskich i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w tej sprawie.

" Do RPO wpłynęła jedna taka skarga. Poinformowaliśmy o tym UOKiK. Ustawa nie zakazuje sprzedaży piwa bezalkoholowego nieletnim, natomiast jeżeli ktoś uważa, że naruszono jego prawa jako konsumenta, to może się zgłosić do lokalnego rzecznika konsumentów; gdy uważa, że jakaś sieć handlowa stosuje praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów - do UOKiK-u; alternatywnie – sąd powszechny" - odpowiada nam Anna Kabulska z biura RPO.

" Naszym zdaniem w tej sytuacji trzeba rozstrzygnąć, czy ważniejsze jest dobro młodzieży czy swoboda obywatelska. Dlatego kierującym do nas zapytania w tej sprawie sugerujemy kontakt z Rzecznikiem Praw Obywatelskich oraz organami ścigania. Co do zasady sprzedawca może wprowadzić różne reguły zakupu produktów w swoim sklepie. Ma do tego prawo. Oczywiście te zasady nie mogą naruszać obowiązujących reguł prawnych. Jeśli ustalone przez sklep np. ograniczenia sprzedaży - w jakiś sposób łamią obowiązujące prawo, bo wpływają na swobodę obywatelską lub dostęp do towarów czy usług – będą podlegać właściwości organów odpowiedzialnych za tę tematykę " - tłumaczy UOKiK. Przedstawiciele urzędu sugerują w tej sprawie kontakt z RPO oraz organami ścigania.

" RPO mówiąc w skrócie to kwestie swobód obywatelskich, a organy ścigania to ewentualne wykroczenia. Istnieją bowiem przepisy mówiące o tym, że niektóre ograniczenia sprzedaży mogą podchodzić pod tzw. wykroczenie – dokładnie art. 135 kodeksu wykroczeń. Ten przepis w trwającej obecnie dyskusji o ograniczeniu dostępu nieletnim do piwa bezalkoholowego jest wielokrotnie przytaczany. Przeciwnicy tego ograniczenia wskazują właśnie na ten przepis. Warto jednak zwrócić uwagę, że w ramach oceny, czy doszło do popełnienia wykroczenia, organy ścigania mogą wziąć pod uwagę stanowisko Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zgodnie z którym sprzedaż osobom nieletnim tzw. piwa bezalkoholowego, budzi wątpliwości.(...). Warto w tej konkretnej sytuacji przede wszystkim pamiętać o tym, że mówimy o dobrej woli sklepu, który wprowadza ostrzejsze niż istnieją zasady sprzedaży napojów bezalkoholowych mając na względzie dbałość o interes publiczny i realizację celów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ponadto wewnętrzne wytyczne sklepu dotyczące odmowy sprzedaży piwa bezalkoholowego osobom niepełnoletnim powodują, że sklep sam sobie ogranicza podmiotowy rynek zbytu dla towarów, jakimi są piwa bezalkoholowe (a tym samym potencjalne zyski) - wyjaśniają nam przedstawiciele urzędu.

A oto całe stanowisko PARPA w sprawie sprzedaży piwa bezalkoholwego:

" Przedmiotowe doniesienia medialne powołują się na stanowisko Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczące sprzedaży napojów bezalkoholowych. Jak wynika z treści artykułu, sieć Lidl, wykorzystując przedmiotowe stanowisko uzasadniała, że sprzedaż piwa bezalkoholowego może odbywać się na takich samych – bądź podobnych – warunkach, na jakich odbywa się sprzedaż napojów alkoholowych w kontekście zakazu sprzedaży osobom do lat 18. Co prawda fragment opinii, na którą powołuje się sieć sklepów, następnie cytowany w doniesieniach, stanowi wyciąg z oficjalnego stanowiska PARPA, został jednak użyty na poparcie tezy, która z tego stanowiska nie wynika. Poniżej przekazujemy pełną treść stanowiska. „Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, ze zm.) „napojem alkoholowym w rozumieniu niniejszej ustawy jest produkt przeznaczony do spożycia zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5% objętościowych alkoholu.” Z uwagi na powyższe, piwo bezalkoholowe (o zawartości nieprzekraczającej 0,5% alkoholu) nie jest napojem alkoholowym w rozumieniu ww. ustawy, zatem nie jest wymagane stosowne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, aby móc prowadzić sprzedaż piwa bezalkoholowego. Przedsiębiorca, który sprzedaje tego rodzaju napoje nie uwzględnia ich w oświadczeniu o wartości sprzedaży, a zatem nie zwiększają wymiaru opłaty, do uiszczenia której zobowiązany jest przedsiębiorca. Informujemy jednak przy tym, iż sprzedaż osobom nieletnim tzw. piwa bezalkoholowego (o zawartości alkoholu w stężeniu nieprzekraczającym 0,5%), będzie budzić wątpliwości wychowawcze oraz może naruszać cele cytowanej ustawy związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych szczególnie wśród dzieci i młodzieży, gdyż spożywanie przez dzieci oraz młodzież piwa bezalkoholowego wyrabia nawyki konsumpcji piwa w życiu dorosłym. Jednakże należy wskazać, że produkt, który nie stanowi napoju alkoholowego w rozumieniu przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie podlega regulacji art. 15 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy, zakaz sprzedaży osobom do lat 18. Sprzedawca nie posiada również uprawnienia do weryfikacji wieku nabywcy za pomocą jego dowodu osobistego”. Odnosząc się zaś do samej sytuacji, do której odnoszą się doniesienia, warto zauważyć, że jeśli nabywcą jest dziecko (np. 13-letnie), odmowa sprzedaży piwa bezalkoholowego może być uzasadniona interesem społecznym w kształtowaniu właściwych postaw wśród dzieci. W tym kontekście warto zwrócić na art. 135 Kodeksu wykroczeń. Przepis ten stanowi, że „Kto, zajmując się sprzedażą towarów w przedsiębiorstwie handlu detalicznego lub w przedsiębiorstwie gastronomicznym, ukrywa przed nabywcą towar przeznaczony do sprzedaży lub umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia sprzedaży takiego towaru, podlega karze grzywny”. Stosując rozumowanie a contrario, należy uznać, że zakresem tego wykroczenia nie została objęta uzasadniona odmowa sprzedaży. O ile zatem wiekiem nabywcy można byłoby uzasadnić odmowę sprzedaży w przypadku dziecka, o tyle odmowa ta będzie mniej uzasadniona w przypadku osoby znajdującej się w granicznym wieku pełnoletności. W treści artykułu nie wskazano jednak, czy osoba, która chciała kupić przedmiotowy napój bezalkoholowy miała mniej niż 18 lat, czy jedynie odmówiła okazania dowodu osobistego, który żądany był – jak wynika z powyższego stanowiska – niesłusznie. Tylko pewność, że nabywca jest dzieckiem, mogłaby stanowić próbę uzasadnienia odmowy sprzedaży w przedmiotowej sytuacji. Na koniec należy podkreślić, że do sprzedaży piwa bezalkoholowego nie stosują się przepisy dotyczące napojów alkoholowych, w tym zakaz sprzedaży takiego napoju osobom do lat 18."