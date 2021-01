Podatek handlowy: Równe szanse czy finansowanie budżetu?

Podatek handlowy wszedł w życie, fot. shutterstock

Od stycznia bieżącego roku weszły w życie przepisy regulujące nową daninę zwaną podatkiem handlowym. Jest to koniec długiej, prawie pięcioletniej batalii o jej wprowadzenie - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Robert Krzak, niezależny ekspert EY, sektora Handlu i Produktów Konsumenckich.

- Dyskusja na temat podatku handlowego rozpoczęła się w 2016 roku. O podatku handlowym pierwotnie dyskutowano jako o narzędziu tzw. wyrównywania szans pomiędzy rodzimymi i zagranicznymi przedsiębiorstwami handlowymi. Zwłaszcza w handlu artykułami spożywczymi istnieje przepaść pomiędzy obrotami i tym samym udziałami rynkowymi przedsiębiorstw rodzimych i zagranicznych - tłumaczy w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Robert Krzak, niezależny ekspert EY, sektora Handlu i Produktów Konsumenckich.

- Kryterium pochodzenia kapitału zostało, podczas dyskusji, wyeliminowane. Powód rezygnacji z niego był jasny - Polska jako członek wspólnego rynku nie może zastosować preferencyjnych rozwiązań dla rodzimych przedsiębiorstw i dyskryminacyjnych dla przedsiębiorstw zagranicznych. Za kryterium naliczania podatku przyjęto realizowany obrót/NIP - dodaje.

Zdaniem eksperta znaczna przewaga przedsiębiorstw zagranicznych w handlu spożywczym nad rodzimymi, polskimi wynika z kilku powodów. - Na rynku wewnętrznym są to między innymi brak kapitału i know-how, jakie objawiły się po zmianach systemowych 1989 roku oraz to, że w ciągu ostatnich 30 lat postępującej koncentracji na tym rynku, niechęć do wspólnych działań i szukania synergii oraz ewidentny brak wzajemnego zaufania pomiędzy polskimi firmami uniemożliwił dłuższe funkcjonowanie wszystkich powołanych do życia organizacji zrzeszających polskie podmioty gospodarcze. Mówiąc „polskie podmioty gospodarcze" mam na myśli pochodzenie kapitału. Zagraniczne firmy działające w Polsce są dzisiaj bardzo głęboko zakorzenione w naszej gospodarce, zmieniając jej oblicze w zakresie handlu nowoczesnego, który w Polsce jest w wielu aspektach wiodący na rynku europejskim - mówi Robert Krzak.

Więcej na portalspozywczy.pl