Podatek od zysków nadzwyczajnych dla spółek ma wynieść 50 proc.

"Zaproponowałem podatek od nadmiarowych zysków. Moja propozycja jest taka, żeby to był podatek 50 proc. Mam nadzieję, że rząd to przyjmie. To bardzo wysoki podatek, który da budżetowi państwa 13,5 mld zł" - powiedział wicepremier Jacek Sasin w "Gościu Wiadomości" TVP.

"Te pieniądze będą w całości pokryte na ulżenie Polakom w trudnym momencie spowodowanym kryzysem, wojną na Ukrainie, ale również polityką klimatyczną i energetyczną UE" - dodał.

Wicepremier Sasin jest przekonany, że "spółki chętnie te nadmiarowe zyski oddadzą". Jego zdaniem, to sztywne unijne mechanizmy liczenia ceny spowodowały, że spółki energetyczne zaczęły notować bardzo wysokie zyski.

