POHiD apeluje do rządu o zniesienie zakazu handlu w niedziele

Anna S. 2020-04-15 17:01:31

No tak - seniorzy czyli mówiąc po polsku ludzie na emeryturach czy po 60 roku życia to niedochodowe towarzystwo bo z niskich świadczeń nie stać ich na zakupy rzeczy tylko dlatego że są modne i nowe . Więc po co im godziny i to dwie "dla seniorów " ? Jakby były np dla mamuś z dziećmi do lat 4 to co innego , wtedy by pewnie nikt nie protestował . A tak to się starych ludzi wypycha na margines , nie przynoszą zysków no chyba że aptekom .