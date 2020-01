POHiD: Podatek cukrowy przedkłada cel fiskalny nad troskę o zdrowie konsumenta

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji krytykuje pomysł wprowadzenia podatku cukrowego. - Wprowadzanie nowych opłat jest próbą sięgnięcia do kieszeni polskiego konsumenta za pomocą podatku pośredniego. Ustawodawca nową daninę określił mianem opłaty, aby uniknąć negatywnego odbioru społecznego oraz uniemożliwić przedsiębiorcom rozliczenia tych opłat jako kosztu podatkowego - uważa POHiD.

13 stycznia br. Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji wystosowała do Ministra Zdrowia stanowisko do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów. POHiD wyraża zdecydowany sprzeciw wobec propozycji MF nakładających dodatkowe obciążenia w postaci opłat dla wybranych produktów: napojów z dodatkiem cukru i substancji słodzących oraz kofeiny, guaryny i tauryny; napojów alkoholowych w opakowaniach o objętości do 300 ml, a także reklamy suplementów diety. Zdaniem organizacji, podatek cukrowy niesie za sobą szereg negatywnych konsekwencji, zarówno dla polskich przedsiębiorców, jak i konsumentów.

POHiD podważa zasadność regulacyjnego podwyższania cen produktów w obliczu rekordowej inflacji, która osiągnęła najwyższy poziom od 2012 roku i wynosi obecnie prawie 7% dla żywności i napojów alkoholowych.

- Wynikające stąd podwyżki cen będą dotkliwe dla polskich konsumentów, zwłaszcza tych najuboższych, i doprowadzą do spadku popytu na produkty podlegające opłatom oraz do zastępowania ich innymi produktami zawierającymi cukier, a nie objętymi opłatami. Projekt ustawy jest brzemienny w skutkach również dla polskich producentów, w tym producentów mleka i jego przetworów oraz polskich rolników uprawiających zboże, ziemniaki czy buraki. Ograniczenie możliwości zbytu płodów rolnych wpłynie na ograniczenie działalności gospodarczej wielu podmiotów na rynku i może mieć wpływ na zwiększony import tych produktów lub ich odpowiedników - podaje POHiD.

W opinii POHiD projekt ustawy przedkłada zdecydowanie cel fiskalny nad publicznie deklarowaną troskę o zdrowie konsumenta. Sprzeciw budzi sama idea osiągania celów zdrowotnych poprzez opodatkowanie artykułów już dziś podlegających dedykowanym opłatom/podatkom. W przypadku napojów alkoholowych są to opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu lub akcyza.

