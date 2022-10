POHiD: Pozostawienie w systemie kaucyjnym szklanych opakowań wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 l to błąd

Operator systemu kaucyjnego - jakie warunki musi spełnić

- W związku z publikacją nowej wersji projektu ustawy z 28 września br. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach, określającej ramy dla systemu kaucyjnego, należy podkreślić utrzymanie jego prorynkowego charakteru w postaci możliwości powstania wielu operatorów systemu kaucyjnego (podmiotów reprezentujących). Zgodnie z postulatami przedsiębiorców, doprecyzowano warunki, jakie ma spełniać operator systemu kaucyjnego (podmiot reprezentujący), chociażby w postaci określenia wielkości kapitału zakładowego na poziomie 5 mln zł - wyjaśnia Renata Juszkiewicz.

Opakowania po mleku, jogurtach i napojach mlecznych w systemie

- Niestety, projekt zakłada objęcie systemem opakowań po mleku, jogurtach i napojach mlecznych, co – naszym zdaniem – stwarza zagrożenie dla utrzymania właściwych warunków higieniczno-sanitarnych w sklepach. Niezrozumiałe jest dla nas pozostawienie w systemie kaucyjnym szklanych opakowań wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 l. Ustawodawca nie spełnił postulatu handlu dotyczącego podwyższenia do 500 mkw. powierzchni sklepów mogących dobrowolnie odbierać opakowania kaucyjne, zwiększając ją tylko do 200 mkw. W projekcie określono maksymalną wysokość kaucji na poziomie 2 zł, ale nie zrezygnowano z opodatkowania kaucji podatkiem od towarów i usług (VAT), mimo zgłaszania tego postulatu przez handel. Należy podkreślić, że wysokość kaucji jest ustalana przez ustawodawcę i pełni wyłącznie rolę ekonomicznej zachęty dla konsumentów do zachowań prośrodowiskowych, czyli zwrotu opakowania kaucyjnego do systemu - komentuje prezes POHiD.