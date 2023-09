POHiD: Projekt zredukowania asortymentu marek własnych odniesie odwrotny skutek

Zdaniem branży, projekt zredukowania na sklepowych półkach asortymentu marek własnych odniesie odwrotny skutek poprzez ograniczenie skali dotychczasowej współpracy z producentami marek własnych, co będzie miało negatywne przełożenie na kondycję ekonomiczną wielu producentów i przetwórców.

- Na ograniczeniu tego asortymentu stracą również konsumenci. W dobie wysokiej inflacji marki własne cieszą się ogromną popularnością wśród klientów sklepów, gdyż zapewniają korzystną relację jakości do ceny. Utrzymanie atrakcyjnych dla klienta cen produktów private label, jest możliwe m. in. dzięki obniżeniu części standardowych kosztów, np. marketingu. Redukcja asortymentu marek własnych oznaczałaby wyeliminowanie z oferty sklepów wielu produktów konkurencyjnych cenowo, co niewątpliwie wpłynęłoby negatywnie na budżety domowe polskich rodzin - podsumowuje Renata Juszkiewicz.