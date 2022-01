Pokazy handlowe - pierwsza kara UOKiK dla osoby zarządzającej

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny zakwestionował m.in. wprowadzanie konsumentów w błąd co do stanu ich zdrowia, fikcyjne promocje oraz utrudnianie odstąpienia od umowy.

Po raz pierwszy za umyślne dopuszczenie do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów ukarany został członek zarządu spółki.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny wydał w grudniu 2021 r. decyzje związane z umowami zawieranymi podczas tzw. pokazów handlowych: wobec czterech przedsiębiorców oraz członka zarządu jednej z tych firm. Nałożył w nich kary w łącznej wysokości ok. 916 tys. zł za nieuczciwe praktyki rynkowe, niedozwolone postanowienia umowne oraz brak współpracy z Urzędem podczas postępowania.

UOKiK: Eliminujemy patologie

- Konsekwentnie eliminujemy patologie, do jakich dochodzi podczas pokazów handlowych, a których ofiarami często są seniorzy. Ukarani przedsiębiorcy – co szczególnie naganne - wykorzystywali obawy konsumentów o zdrowie albo manipulowali cenami tak, aby uczynić zakup niezbędnym lub atrakcyjnym. Wprowadzali także w błąd co do niemożności odstąpienia od umowy lub stosowali niedozwolone klauzule, które utrudniały rozwiązanie kontraktu – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Po raz pierwszy Prezes Urzędu skorzystał z uprawnienia do nałożenia kary na menedżera odpowiedzialnego za doprowadzenie do naruszeń praw konsumentów. Maksymalnie może ona wynieść 2 mln zł, a w przypadku menedżera spółki z sektora finansowego - 5 mln zł. Wcześniej sankcje na członków zarządu były już nakładane w postępowaniach antymonopolowych np. dotyczących zmów na rynkach ciepłowniczym oraz fitness.

Przeczytaj także: Kalkulator zmiany oprocentowania kredytu hipotecznego UOKIK z nowymi funkcjami

- Menedżer, który umyślnie dopuścił do nieuczciwych praktyk wobec konsumentów, powinien osobiście ponosić za to odpowiedzialność. Dlatego zdecydowałem o nałożeniu 250 tys. zł kary na jedynego członka zarządu spółki MAGFORTE. Zatwierdzał on treści ulotek z zaproszeniami na badania, szkolił handlowców i nadzorował sposób prowadzenia przez nich pokazów – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.