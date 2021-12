Polski Ład - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Podczas webinaru, który 16 grudnia zorganizowała firma Comarch, uczestnicy pytali głównie o sposób naliczania wynagrodzeń wypłacanych od stycznia 2022 roku, w tym zasad dotyczących rozliczania ulgi dla klasy średniej, czy nowych zwolnień z PIT.

Pracownicy Comarch oraz eksperci kancelarii C&C Chakowski & Ciszek przygotowali odpowiedzi na tematy, które wzbudzały największe zainteresowanie uczestników szkolenia.

­- Zmiany w przepisach prawnych to zawsze temat, który wymaga zgłębienia i rozpoznania nowych treści, aby następnie prawidłowo wdrożyć je w organizacji. Od lat organizujemy bezpłatne webinary, w których staramy się przybliżyć zagadnienia objęte nowościami prawnymi. Mamy za sobą duże zmiany, jakimi były wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego, split payment czy e-sprawozdań. Jednak żaden z tych tematów nie wzbudzał takiego zainteresowania jak program „Polski Ład”. Do udziału w webinarze, którego tematem był Polski Ład, zapisało się prawie 20 tysięcy osób. To rekord w historii szkoleń online organizowanych przez Comarch – mówi Paweł Krupa, product manager systemów Comarch ERP.

Co i jak z tą ulgą dla klasy średniej?

Od 2022 r. zacznie obowiązywać nowe rozwiązanie nazywane „ulgą dla klasy średniej”. Pracownik z ulgi będzie mógł skorzystać w zeznaniu rocznym albo miesięcznie. Komu i na jakich zasadach przysługuje, jak jest przyznawana i czy są nią objęci emeryci? – o to pytali uczestnicy webinarium.

Pracodawca ma obowiązek naliczać ulgę w każdym miesiącu, jeśli wynagrodzenie brutto miesięczne pracownika jest między 5 701 zł brutto, a 11 141 zł brutto. Jest ona naliczana przez pracodawcę automatycznie. Jeżeli pracownik nie chce z niej skorzystać przy rozliczeniach miesięcznych, musi złożyć do pracodawcy odpowiedni wniosek . Taki wniosek można złożyć w dowolnym momencie, a płatnik przestaje naliczać ulgę najpóźniej od kolejnego miesiąca po złożeniu wniosku przez pracownika. Przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku warto przeanalizować, co będzie korzystniejsze.