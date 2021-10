Polski Ład zakończy tzw. czynny żal?

Koniec z czynnym żalem

Aktualne przepisy przewidują, że sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomi o nim organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, nie podlega karze za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Co ważne, nawet jeśli przed złożeniem korekty wszczęte zostało postępowanie przygotowawcze w sprawie podatnika, z chwilą prawidłowego rozliczenia jest ono umarzane. Na mocy zmian, jakie niesie ze sobą Polski Ład, istotna będzie szybkość złożenia korekty – a ta musi nastąpić przed wszczęciem postępowania przygotowawczego o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.

Mówiąc krótko, kara za korektę nie ominie tych podatników, przeciwko którym – jeszcze przed złożeniem korekty deklaracji lub jednolitego pliku kontrolnego - wszczęte zostało postępowanie przygotowawcze o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Co istotne, od kary nie uchylą się również ci podatnicy, których przestępstwo lub wykroczenie skarbowe zostanie ujawnione w toku postępowania przygotowawczego toczącego się w innej sprawie.

- W tym miejscu należy podkreślić, że organy podatkowe nie mają obowiązku informowania o zastosowaniu przepisu. Sprawia to, że podatnik, z chwilą złożenia prawidłowej korekty, nie ma pewności co do tego, czy w jego sprawie nie toczy się właśnie takie postępowanie – mówi Teresa Warska, specjalistka ds. prawa podatkowego w Systim.pl.

W projekcie Nowego Ładu Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, rozszerzono także zakres przedmiotowej regulacji dodatkowo na korektę części ewidencyjnej JPK_V7. Czy to oznacza zatem koniec tzw. czynnego żalu?

Czym jest czynny żal?

Czynny żal stanowi dobrowolne przyznanie się do naruszenia przepisów podatkowych, dzięki któremu może nastąpić odstąpienie od ukarania sprawcy przez organ podatkowy. Dotyczy to sytuacji, gdy podatnik między innymi nierzetelnie wystawiał faktury, bezprawnie stosował obniżone stawki VAT, nie złożył zeznania podatkowego w terminie czy też zataił przed organem podatkowym rzeczywiste rozmiary prowadzonej działalności.

- Wprowadzony na mocy Polskiego Ładu przepis sprawia, że nie będzie już trzeba załączać czynnego żalu do korekt jednolitego pliku kontrolnego. Z początkiem 2022 roku do korygowania zarówno deklaracyjnej, jak i ewidencyjnej części JPK_V7 swoje zastosowanie będzie miał przekształcony art. 16a ust. 1 kodeksu karnego skarbowego. Wyczytać z niego możemy, iż nie podlega karze sprawca czynu zabronionego dotyczącego złożenia deklaracji lub przesłania księgi, jeżeli po jego popełnieniu została złożona organowi podatkowemu prawnie skuteczna korekta deklaracji lub księgi dotycząca obowiązku, którego nieprawidłowe wykonanie stanowi ten czyn zabroniony – dodaje Teresa Warska.