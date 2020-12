Ponad 40% Polaków nie widzi problemu w sprzedaży piwa bezalkoholowego osobom nieletnim

Z najnowszego badania opinii społecznej wynika, że 45% dorosłych Polaków chce wprowadzenia ustawowego zakazu sprzedaży piwa bezalkoholowego osobom nieletnim. Grupa przeciwników tego rozwiązania jest tylko o 1% mniejsza. Eksperci analizujący problem też są podzieleni. W przyszłości nie wykluczają zmian w przepisach. Jednak obecnie w Ministerstwie Zdrowia nikt nie pracuje nad tego typu rozwiązaniem.

Według badania UCE RESEARCH i SYNO Poland, przeprowadzonego dla Grupy AdRetail, 45% Polaków jest za ustawowym zakazem sprzedaży piwa bezalkoholowego nieletniej młodzieży. Ale 44% rodaków nie zgadza się z tym. Z kolei 11% nie ma zdania. Jak informuje rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia, obecnie w resorcie nie są prowadzone prace legislacyjne w tym zakresie.

– Podział społeczeństwa pół na pół nie jest niczym nowym. Są ludzie, którzy wybierają łatwiejszą ścieżkę, chcąc zakazów i nakazów. Ale jest grupa patrząca szerzej. I to ona stawia na wiedzę, edukację i kompromisy. Obostrzenia niczemu nie zapobiegają, a wśród młodych ludzi rodzą poczucie buntu. Sądzę jednak, że zwolenników edukowania powinno z czasem przybywać – komentuje Andrzej Wojciechowicz, wieloletni obserwator branży retailowej, a także ekspert Komisji Europejskiej.

Kwestia tego typu sprzedaży od wielu lat jest bardzo kontrowersyjna, co podkreśla Jolanta Terlikowska z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Prawo chroni młodzież do 18. roku życia tylko przed dostępem do substancji psychoaktywnych. Jednak ustawodawca nie przewidział wszystkich pomysłów branży. Jak wyjaśnia Karol Kamiński, ekspert z Grupy AdRetail, piwo zawierające do 0,5% obj. alkoholu nie jest napojem alkoholowym w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zatem może być praktycznie dowolnie reklamowane, co oczywiście wykorzystują producenci.

– Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że tego typu napoje powstały z myślą o pełnoletnich konsumentach. Zostały stworzone w odpowiedzi na ich potrzeby związane z chęcią ograniczenia spożywania alkoholu, prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia. Dzięki dostępnym wariantom 0%, dbanie o siebie i bycie fit już nie wyklucza delektowania się smakiem piwa. W tym duchu branża to promuje – wyjaśnia Bartłomiej Morzycki, dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie.

Jak dodaje Jolanta Terlikowska, większość dostępnych typu produktów zawiera jednak niewielkie ilości alkoholu. One mogą być szkodliwe dla młodego organizmu. Natomiast piwa całkowicie bezalkoholowe, mianują nazwą „piwo" oraz identycznym wyglądem opakowania, znakiem towarowym, co napoje zawierające alkohol. Ekspert PARPA stwierdza również, że jest to celowy zabieg marketingowy, mający budować skojarzenie, przyzwyczajenie i promować daną markę. I dodaje, że reklama takiego produktu jest niezgodna z art. 131 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.