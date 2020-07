Posiedzenie w sprawie spółek Piotra i Pawła przesunięte na 21 września

Na początku roku Spar deklarował ze jak najszybciej chce zakończyć restrukturyzacje i skupić się na działaniach operacyjnych, odroczenie zatwierdzenia układu pokazuje że działania uległy zmianie.Handlujcie z nimi dalej to może się skończyć tak że nie będzie środków z układu i kasy bieżącej.Tak jak piszą w komentarzach dolary się skończyły a akcjonariusze Spar Grup powiedzieli STOP MONEY.

Expert 2020-07-31 05:31:07

Czy to przypadek iż tydzień temu byl artykuł „Plany Spara się niezmieniają” a teraz wypłaty wierzycielom znowu przesunięte!



Jest tak ze Spar Group zainwestował 40 mln euro niespełna rok temu w projekt PiP te środki miały według zapewnień Pana Tomasz S i Jakuba K w pełni wystarczyć na pokrycie układu ok 80 mln złotych i rozkręcenie handlu.Dzis tych pieniądzy już nie ma bo przez niespełna rok zostały przejedzone na straty! Wiec inwestor musi wyłożyć kolejne 80 mln na układ czego wydaje się robić nie chce bo biznes przynosi grube miliony straty miesięcznie wiec ktoś nie dostarczył odpowiednich dokumentów na czas do Sądu a ten odroczył sprawę.