Posypią się pozwy za nadgodziny? Co oznacza wyrok TSUE?

Powinni dostać ekstra pieniądze już po przekroczeniu swojego wymiaru pracy, czyli np. już po czterech godzinach. Polskie sądy może zalać lawina pozwów. Należne wynagrodzenie można dochodzić nawet za trzy lata wstecz.

Orzeczenie TSUE w sprawie wynagrodzenia za nadgodziny osób zatrudnionych na część etatu

Wyrok TSUE jest przełomowy. Choć dotyczy sprawy pilota z Niemiec, to jednak ma istotne przełożenie na zasady zatrudniania i wynagradzania w Polsce. Pracujący na część etatu mogą teraz zliczać pracę po godzinach z ostatnich trzech lat (tyle wynosi okres przedawnienia), za którą nie dostali dodatku i domagać się pieniędzy przed sądem. Powołanie się na decyzję Trybunału ułatwi dochodzenie roszczeń, a w ostatecznym rozrachunku doprowadzi zapewne do nowelizacji kodeksu pracy, tak aby nie był on niezgodny z unijnymi przepisami.

