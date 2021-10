Praca w niedziele kością niezgody

W sierpniu br. ruszyła lawina skarg na sieci otwierające się w niedziele. - Z dnia na dzień zostaliśmy zasypani informacjami, że pracownicy są w piątek proszeni, by pracować od niedzieli. Do dzisiaj dostajemy kilka wiadomości w tygodniu od oburzonych pracowników, którzy nie chcą pracować w niedzielę, a są do tego wręcz zmuszani. Pracownicy skarżyli się również, że jest ich zbyt mało, a wymagania wobec nich znacząco wzrosły - mówi Małgorzata Marczulewska, prezes stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom.

Niedziela w grafiku pracy

OZ NSZZ "Solidarność'" w Carrefour Polska poinformowała pracowników sieci, że 5 października do organizacja wpłynęło pismo od zarządu firmy. Pracodawca oświadczył, że wycofuje się z zasady dobrowolności świadczenia pracy przez pracowników sieci w niedziele objęte ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele oraz niektóre inne dni.

Przeczytaj także: Leroy Merlin też otworzy sklepy w niehandlowe niedziele

- Pracownicy handlu są bardzo niezadowoleni, że muszą pracować 7 dni w tygodniu i chcą wyrazić swoją dezaprobatę. My jako handlowa „Solidarność” będziemy te protesty organizować. Być może już w listopadzie, ale jest za wcześnie, by mówić o szczegółach. Niedzielny zakaz handlu jest dzisiaj fikcją. Pracodawcy nie szanują prawa i pracowników. Powiem więcej – obiecywano, że praca w niedziele nie będzie obligatoryjna. Teraz słyszymy, że jednak tak. W handlu brakuje pracowników, więc kto miałby w te niedziele pracować? Ludzie nie garną się do zatrudnienia w tej branży, bo to ciężka i wciąż słabo płatna profesja – mówił w rozmowie z dlahandlu.pl Alfred Bujara, przewodniczący sekcji handlu NSZZ "Solidarność".

Piotr Adamczak, szef Solidarności w Jeronimo Martins Polska, powiedział nam, że pracownicy Biedronki są przeciwni niedzielom handlowym.

- Pracodawca już wydłużył godziny otwarcia sklepów w tygodniu, a do tego doszły niedzielę handlowe w sklepach funkcjonujących jako placówki pocztowe. Brakuje ludzi do pracy i ciężko zawiązać zmiany i grafiki - mamy braki personelu - przyznaje nasz rozmówca.

Dodatki za niedziele

Wszystko wskazuje na to, że od pracy w niedziele, także niehandlowe, nie będzie odwrotu. Sieci chcą przekonać pracowników dodatkowymi benefitami za pracę w ten dzień. Na razie na taki ruch zdecydowały się szyldy Grupy Schwarz.