Pracownicy dowiedzą się o pensjach koleżanek i kolegów. W firmach "gorączka"

6 czerwca w dzienniku urzędowym Unii Europejskiej opublikowana została dyrektywa nazywana potocznie "Dyrektywą o przejrzystości i jawności płac". Od tego momentu zaczął tykać zegar. Członkowie UE mają niecałe trzy lata na dostosowanie do niej krajowego prawa.

Jawność płac powoduje niepokój

Teoretycznie jest zatem sporo czasu. W praktyce jednak firmy już dziś przygotowują strategię i rozwiązania, by być gotowym na nadchodzącą jawność płac. Szczególnie te największe. Bo to one w pierwszej kolejności będą musiały dostosować się do nowego prawa.

- Największym wyzwaniem jest stworzenie usystematyzowanej polityki wynagrodzeń i podziału stanowisk. Spory problem będą mieć te firmy, które nie mają tzw. jasnych widełek płacowych. One w niecałe trzy lata będą musiały stworzyć to wszystko od podstaw – mówi anonimowo przedstawiciel zespołu HR w jednej z większych korporacji działających w Polsce.

Całość na money.pl