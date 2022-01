Prezydent podpisał ustawy o czasowej obniżce VAT

Ustawa o czasowej obniżce VAT przewiduje, że od 1 lutego do 31 lipca stawka podatku VAT na żywność i napoje, która obecnie wynosi 5 proc., oraz na gaz ziemny czy nawozy, zostanie obniżona do zera. Przewiduje również, że do 5 proc. obniżony zostanie VAT na energię cieplną i elektryczną, natomiast do 8 proc. na paliwa silnikowe.

Przepisy przygotowane przez rząd przewidują między innymi zamrożenie cen tego paliwa w 2022 roku i zakładają, że z taryf zatwierdzonych przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na ten rok - obok gospodarstw domowych - skorzystają również odbiorcy wrażliwi. Chodzi między innymi o szkoły, szpitale czy domy pomocy społecznej.

Niższe ceny gazu nie dla firm

Przypomnijmy: Sejm odrzucił wczoraj poprawki Senatu do Tarczy Antyinflacyjnej 2.0 - wśród nich zapis dotyczący włączenia na listę podmiotów chronionych przed podwyżkami małych i średnich przedsiębiorstw. Oznacza to, że nie będą oni mogli skorzystać z preferencyjnych taryf na gaz.