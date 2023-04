Produkty konopne: Polska mogłaby być liderem

Jakie produkty z CBD zdobywają dziś rynek? Skąd się bierze ich popularność?

Łukasz Kręski - założyciel, członek Rady Nadzorczej Cosma S.A.: Popularność zdobywają w dalszym ciągu olejki konopne oraz żywność. Jednak sprzedaż produktów z CBD, CBG i CBN w niektórych kategoriach spada, a w innych powoli rośnie. Wynika to z faktu, iż GIS oraz UCS prowadzi masowe kontrole w punktach sprzedaży, co wpływa negatywnie na skłonność klientów i producentów do wchodzenia w produkty konopne oraz ich promocję. Niestety brak jest jednolitych przepisów określających granicę pomiędzy żywnością, a surowcami farmaceutycznymi. Dezorientuje to zarówno urzędników, jak i sprzedawców. A doskonale wiemy, że produkty konopne mają ogromne zastosowanie w wielu sektorach gospodarczych i przyczyniają się do ograniczenia CO2 w atmosferze. Jeżeli to się nie zmieni, to dynamika rozwoju rynku w naszym kraju w perspektywie kolejnych lat na pewno spadnie i nie wykorzystamy szansy wzrostu dochodów budżetu państwa, wynikającej z ogólnoświatowego boomu na ekologiczne produkty konopne. Zamiast być czołowym europejskim producentem i dostawcą tych produktów na rynek UE zostaniemy tylko rynkiem zbytu dla firm z zachodu.

Czego poszukują konsumenci? Czy sieci handlowe są otwarte na współpracę?

W sieciach aptecznych głównie koncentrują się na produktach, które mają potwierdzone działanie i skuteczność. Szukając coraz częściej pomocy na swoje dolegliwości wśród produktów o naturalnym ziołowym składzie, odchodząc - jeżeli to możliwe - od produktów pochodzenia syntetycznego. W punktach zielarskich i specjalistycznych sklepach konopnych obserwujemy spowolnienie, a okres drugiej połowy 2022 roku doprowadził wręcz do zamykania się takich punktów. Spowodowane było to ogólną sytuacją rynkową, rosnącymi cenami oraz faktem, że produkty konopne traktowane są jako produkty premium, a nie produkty pierwszej potrzeby. Natomiast rynek medycznej marihuany w dalszym ciągu rozwija się dynamicznie. Jeżeli środowisko lekarskie będzie edukowało się w odpowiednim tempie, to na pewno ten rynek będzie rozwijał się w kolejnych latach. Widzimy rosnące zainteresowanie tematem wśród lekarzy specjalistów m.in.: reumatologii, leczenia bólu czy onkologii.

.Jakie są perspektywy dla rynku produktów konopnych?

Przy obecnym stanie, rynek ten będzie rozwijał się niestety wolniej niż zakładane i opisywane szeroko plany przez optymistów z firm konkurencyjnych. Produkty pochodzenia konopnego potrzebują dzisiaj przepisów określających dokładną granicę pomiędzy lekami i produktami spożywczymi w tym suplementami diety. Żadna roślina na świecie nie daje tak szerokiego zastosowania w tak wielu dziedzinach gospodarki, a mówimy o rynkach: spożywczym, farmaceutycznym, włókienniczym, a nawet budowlanym. Jeżeli uda się uwolnić ten rynek, przy odpowiednim ułożeniu regulacji oraz edukacji, to możemy liczyć na szybki rozwój, w innym przypadku zostaniemy daleko za krajami Europy Zachodniej, nie wspominając o USA i Kanadzie.