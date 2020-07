Projekt kodeksu RODO na branży handlowej trafił do UODO

Branżowy kodeks przetwarzania danych osobowych, stworzony przez grupę Polskiej Rady Centrów Handlowych dla sektora handlowego czeka na zatwierdzenie prezesa UODO. To ostatni etap przed jego publikacją. W trakcie wielomiesięcznej pracy udało się wypracować wspólne stanowisko branży centrów handlowych, które zaowocowało stworzeniem dokumentu. Już niedługo stanie się on realnym wsparciem dla biznesu we wdrażaniu efektywnych procedur w zakresie ochrony danych osobowych.

- Promowanie najlepszych branżowych praktyk jest jednym z głównych celów Polskiej Rady Centrów Handlowych (PRCH), dlatego niedługo po wejściu w życie przepisów RODO stowarzyszenie podjęło inicjatywę utworzenia kodeksu branżowego, który stałby się drogowskazem w kwestii właściwego zarządzania danymi osobowymi dla przedsiębiorstw działających w sektorze handlu. Mimo, że rozporządzenie zostało opublikowane dwa lata temu, jego zapisy nadal wzbudzają wiele wątpliwości. Potrzebę opracowania dokumentu uwzględniającego specyfikę branży dostrzegły również same firmy zrzeszone w PRCH. Powołano więc grupę roboczą, która w trakcie wielu miesięcy intensywnych prac stworzyła projekt kodeksu branżowego. Kolejnym etapem były konsultacje społeczne, a finalnie, w dniu 13 lipca br., projekt trafił na biurko prezesa UODO - wyjaśnia organizacja.

Akceptacja PUODO jest już ostatnim etapem procesu powołania do życia branżowego kodeksu RODO. Dokument nie przekształca przepisów wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE, a doprecyzowuje, jakie wymogi w zakresie ochrony danych osobowych, muszą spełniać podmioty działające na rynku centrów handlowych. Jest to nie tylko praktyczny poradnik objaśniający zawiłości regulacji, ale również narzędzie do budowania zaufania konsumentów na przejrzystych zasadach.

Przeczytaj także: PRCH spodziewa się dalszego wzrostu odwiedzalności centrów handlowych

- Cieszę się, że dzięki wspólnemu zaangażowaniu wielu ekspertów udało się doprowadzić prace nad kodeksem do tego momentu. Pragnę podziękować wszystkim zaangażowanym w projekt, zarówno w jego opracowanie merytoryczne, jak i w proces konsultacji społecznych. Składając wniosek o zatwierdzenie kodeksu będziemy monitorować proces jego akceptacji, licząc na szybkie zatwierdzenie - mówi Radosław Knap, Dyrektor Generalny PRCH.

Patronat merytoryczny nad inicjatywą stworzenia kodeksu objęły kancelaria prawna Domański Zakrzewski Palinka (DZP) oraz firma doradcza DAPR. W przygotowanie dokumentu zaangażowała się PRCH oraz przedstawiciele właścicieli i zarządców centrów handlowych: Apsys Polska, Atrium Poland Real Estate Management, BNP Paribas Real Estate Poland, Colliers International REMS, EPP, Ingka Centres Polska, Klepierre Management Polska, Mayland Real Estate, Metro Properties, Napollo Retail i Unibail-Rodamco-Westfield.