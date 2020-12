Przed nami kolejna niedziela handlowa

Zarówno 13 grudnia, jak i tydzień później 21 grudnia będziemy mogli skorzystać z oferty centrów handlowych także w niedzielę. Dzięki temu ruch na terenie obiektów rozłoży się na dodatkowe dwa dni i pozwoli klientom na komfortowe i bezpieczne zakupy.







PRCH przypomina konsumentom o zasadach bezpiecznych zakupów i apeluje o odpowiedzialne zachowanie w centrach handlowych i we wszystkich innych placówkach, miejscach handlu, usług, czy gastronomii. PRCH uczula także kupujących, by stosowali się do zasad zawartych w poradniku „Jak zaplanować bezpieczne zakupy świąteczne”, a przede wszystkim, aby pamiętali o DDM – Dystansie, Dezynfekcji, Maseczkach.

1. Zrób listę zakupów – w notesie, aplikacji, na kartce

Zanim wyruszymy na zakupy zastanówmy się, jakie sklepy chcemy odwiedzić. Myśląc o innych kupujących, planujmy efektywnie czas pobytu w galerii. Przygotujmy wcześniej listę prezentów i rzeczy, które potrzebujemy kupić oraz zerknijmy na plan centrum handlowego zamieszczony np. na stronie internetowej, aby zaplanować wizytę. Dzięki temu prostemu rozwiązaniu szybko zrealizujemy zakupy i udostępnimy przestrzeń innym.

2. Zaplanuj swoją wizytę w galerii – wybierz dzień i godziny, w których jest najmniej osób

Pamiętajmy, że liczba kupujących zwiększa się późnym popołudniem, dlatego jeśli mamy taką możliwość, wybierzmy się na zakupy w godzinach między 12 a 15, od poniedziałku do czwartku. Niedziele handlowe umożliwiają zrobienie zakupów osobom, które nie są w stanie ich zrealizować w pozostałe dni tygodnia.

3. Wchodząc do obiektu, zawsze przed rozpoczęciem zakupów zdezynfekuj ręce

Zawsze po wejściu do galerii zdezynfekuj dłonie. Zapobiegnie to przeniesieniu drobnoustrojów na powierzchnie często dotykane przez innych. Centra udostępniają dyspensery z płynem dezynfekcyjnym także w pasażach i przy wejściach do sklepów. Warto z nich regularnie korzystać. Obsługa centrum handlowego na pewno przypomni nam o konieczności dezynfekcji dłoni, zachowania dystansu i noszenia maseczki – zasadach DDM, poprzez komunikaty głosowe, podawane nie rzadziej niż raz na pół godziny. Dezynfekuj ręce na ternie obiektu handlowego tak często, jak to jest możliwe.

4. Trzymaj dystans

Bezpieczne minimum to zachowanie 1,5 metra dystansu od innych klientów obecnych na terenie obiektu. O zachowaniu odległości od innych kupujących informują i przypominają plakaty, naklejki i piktogramy rozmieszczone w widocznych miejscach oraz odpowiednio przeszkolony personel i komunikaty głosowe. Dbanie o dystans jest szczególnie ważne podczas oczekiwania w kolejkach.

