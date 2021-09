Przedsiębiorcy: Brak ustawy o sprawdzaniu kto jest zaszczepiony to prosta droga do lockdownu

Polityczna góra lodowa

– Temat pandemii znowu rozbija się o polityczną górę lodową i jest to dla nas kompletnie niezrozumiałe. Z jednej strony słyszymy, że mamy przygotowywać się na czwartą falę pandemii i zabezpieczać nasze przedsiębiorstwa, bo nie wiadomo co przyniesie jesień, a z drugiej wytrąca nam się z ręki wszelkie narzędzia, które pozwalają zapewnić naszym pracownikom i klientom bezpieczeństwo. Nadal nie możemy zdobywać informacji o tym, którzy pracownicy są zaszczepieni, a którzy nie. Uważam, że to podstawa, by porządkować sytuację w firmach. Pozostajemy bezbronni wobec pandemii. Jesteśmy na prostej drodze do lockdownu – alarmuje Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Hanna Mojsiuk.

„To była ustawa mocno oczekiwana przez przedsiębiorców”

Jak donosi portal prawo.pl, rząd nie zdecydował się na przekazanie do Sejmu projektu przepisów, które miały umożliwić pracodawcom sprawdzanie, czy ich pracownicy i klienci są zaszczepieni. Projekt był zapowiadany i bardzo oczekiwany przez przedsiębiorców, ale z powodów politycznych nie trafi pod obrady sejmu w tym tygodniu. Według przedsiębiorców zrzeszonych w Północnej Izbie Gospodarczej to zła decyzja i jak mówi Prezes Hanna Mojsiuk obraliśmy właśnie prostą drogę do lockdownu.

- Jestem bardzo zaskoczona, że niepewna jest przyszłość ustawy, która była tak mocno oczekiwana przez przedsiębiorców. Zostaliśmy zostawieni na lodzie. Nie mamy jakichkolwiek narzędzi, by weryfikować czy nasi pracownicy są zaszczepieni, a lista zakażonych rośnie. Obraliśmy właśnie prostą drogę do lockdownu – mówi Hanna Mojsiuk. – Każdego dnia konsultujemy z prawnikami historie naszych przedsiębiorców, którzy mówią, że próbują ułożyć plan pracy w swoich firmach. Pracownicy odmawiają informacji na temat szczepień i powołują się na swoje słuszne prawo nieudzielania informacji w tematach zdrowotnych. Ustawa była nam potrzebna po to, by wiedzieć jak wygląda sytuacja w firmach, ile osób jest zaszczepionych, czy jest bezpiecznie – mówi Hanna Mojsiuk.