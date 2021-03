Przedstawiciele 27 krajowych sieci spółdzielni apelują do KE o szczepienia pracowników handlu

4 marca br. organizacja Euro Coop wysłała pismo do przewodniczącej Komisji Europejskiej, Ursuli Von Der Leyen, w którym zwraca się do Komisji o wydanie oficjalnego zalecenia dla państw członkowskich, aby rozważyła włączenie pracowników handlu detalicznego do jednej z priorytetowych grup szczepień.

W liście podpisanym przez Todora Ivanova z Euro Coop i Else Groen, dyrektor generalną Independent Retail Europe czytamy:

(...) Euro Coop i Independent Retail Europe reprezentują razem 27 krajowych sieci spółdzielni konsumenckich i grupy niezależnych sprzedawców detalicznych na całym kontynencie, które zrzeszają 400 000 lokalnych przedsiębiorstw, prowadzą 800 000 sklepów i inwestują w 7,3 miliona miejsc pracy. Przede wszystkim codziennie obsługujemy 95 milionów konsumentów, z których 35 milionów jest również właścicielami i równorzędnymi udziałowcami firm Euro Coop ze względu na spółdzielczy model własności i zarządzania.

(...) Naszych 7,3 miliona pracowników znajduje się na pierwszej linii frontu, dostarczając ludziom żywność. To sprawia, że praca sektora handlu detalicznego żywnością jest zadaniem o znaczeniu systemowym. Pracownicy wykonują niesamowitą pracę, nie tylko zapewniając dostawę towaru, ale także w bezpośrednim kontakcie z klientem. Wiele im zawdzięczamy. Jednak obecna fala epidemii dotyka coraz większej liczby pracowników, co zmusza do zamykania kolejnych sklepów.

Z tych powodów, w imieniu europejskich spółdzielni konsumenckich i grup niezależnych sprzedawców detalicznych, apelujemy do Państwa o rozważenie złożenia formalnej propozycji państwom członkowskim w celu włączenia pracowników detalicznych do grup priorytetowych zgodnie z ich krajowymi planami strategicznymi szczepień, tak więc że zaraz po zadbaniu o priorytetowe grupy ryzyka można je zaszczepić tak szybko, jak to możliwe. (...) Pozwoli im to dalej robić to, co robią najlepiej: obsługiwać klientów.