Przełomowa decyzja TSUE ukróci praktyki Facebooka

Unia Europejska już od dłuższego czasu stawia sobie za cel zostanie liderem w kwestii regulacji obszarów takich, jak wolność słowa w internecie, ochrona danych osobowych czy sztuczna inteligencja.

Wyrok w sprawie Facebooka może mieć przełomowe znaczenie dla regulacji internetu na świecie.

- Wyrok pokazuje, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej bardzo wąsko interpretuje przepisy RODO, które dają aż sześć podstaw prawnych do przetwarzania danych osobowych. W najnowszym wyroku Trybunał stwierdził, że dla realizacji działań marketingowych w internecie przez firmy takie jak Meta niezbędne jest uzyskanie uprzedniej zgody użytkownika. Zgody takiej nie można ukryć w ogólnych warunkach umów, co właśnie zrobiła Meta. Możemy się więc spodziewać zasadniczej zmiany podejścia do uzyskiwania zgód na przetwarzanie naszych danych przez Metę, zarówno w jej głównym medium, jakim jest serwis Facebook, jak i w powiązanych aplikacjach, takich jak Messenger czy Instagram - komentuje dr hab. Przemysław Polański, ekspert w obszarze prawa nowych technologii.

Ochrona prywatności w internecie

Wyrok jest bardzo istotny dla ochrony prywatności w internecie także dlatego, że Trybunał zwrócił uwagę na fakt, że Meta łączy dane osobowe, które pozyskuje za pomocą swojego serwisu z danymi niekoniecznie osobowymi, które wynikają ze sposobu korzystania przez użytkownika z innych serwisów internetowych po tym, jak opuści stronę Facebooka.

- Takie łączenie danych wymaga zgody użytkownika i jego świadomości w tym zakresie, tym bardziej, że bardzo często może dojść do pozyskania w ten sposób danych wrażliwych, których przetwarzanie jest, co do zasady, zakazane w UE. Mowa tu przede wszystkim o danych dotyczących zdrowia, które mogą być wywnioskowane lub pozyskane z innych stron internetowych, które odwiedza użytkownik po opuszczenia Facebooka – np. szuka informacji na temat pewnych chorób czy kupuje leki w internetowych aptekach. Pozyskiwanie tego rodzaju danych wymaga bezwzględnie zgody, która musi być w odpowiedni sposób pozyskana i udokumentowana. Inaczej firmy takie jak Facebook narażają się na bardzo poważną odpowiedzialność prawną - wyjaśnia ekspert.

Wyrok ten będzie miał znaczenie nie tylko dla Mety, ale też innych firm, które opierają swój model biznesowy na śledzeniu użytkowników w zamian za dostęp do bezpłatnej usługi świadczonej drogą elektroniczną. Innymi słowy, dane stają się ekwiwalentem pieniądza w gospodarce cyfrowej na terenie Unii.