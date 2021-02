Przepisy regulujące pracę zdalną mają zacząć obowiązywać jeszcze w I kwartale br.

Jak zapowiedziała wiceminister rozwoju Iwona Michałek – przepisy regulujące pracę zdalną mają zacząć obowiązywać jeszcze w pierwszym kwartale 2021 r. I chociaż szczegółowe rozwiązania dopasowane do potrzeb i specyfiki danej branży mają być uzgadniane pomiędzy pracodawcami i pracownikami, to kluczowa pozostaje kwestia uregulowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kosztów wykonywania pracy zdalnej.

Ponieważ Kodeks pracy nie zawiera przepisów regulujących home office, zasady dot. odpowiedzialności w zakresie BHP, ewidencji wykonywanych czynności czy cofnięcia polecenia pracy zdalnej, doprecyzowała Tarcza Antykryzysowa 4.0 (czerwiec 2020 r.). Natomiast nadal wiele aspektów pozostaje elementem porozumienia pomiędzy pracodawcą a pracownikami, co może prowadzić do licznych konfliktów i nadużyć.

Częściowo z pomocą przychodzą przepisy Art. 67 Kodeksu pracy dot. telepracy, na podstawie których wypełniano braki informacyjne w przepisach. Głównie dotyczyły one sporządzenia porozumienia lub regulaminu określającego, kto i gdzie może wykonywać pracę zdalną. Posiłkując się przepisami telepracy określano także obowiązki pracodawcy, w tym dostarczenie niezbędnego sprzętu z ubezpieczeniem, pokrywanie kosztów serwisu i pomocy technicznej, zasady poufności oraz kwestie BHP.

Jeszcze kilka lat temu pracodawcy unikali telepracy w obawie przed brakiem nadzoru bezpośredniego. Pandemia pokazała, że w większości firm ten model sprawdza się bardzo dobrze, co więcej przekłada się na oszczędności wynikające m.in. ze zmniejszania powierzchni biurowych.

Aktualne – ujęte w Tarczy Antykryzysowej 4.0. – zapisy dotyczące pracy zdalnej wskazują, że:

Praca zdalna może być polecona pracownikowi jeśli ten posiada umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do prowadzenia pracy, a rodzaj pracy na to pozwala,

Narzędzia i materiały niezbędne oraz obsługę logistyczną zapewnia pracodawca,

Pracownik może wykorzystywać niezapewnione przez pracodawcę materiały i narzędzia, jeśli zapewnia to poszanowanie i ochronę informacji poufnych oraz innych tajemnic chronionych prawem,

Na polecenie pracodawcy pracownik ma obowiązek prowadzenia ewidencji wykonywanych czynności (świadczonej zdalnie pracy),

Pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie pracy zdalnej.