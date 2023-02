Reklamy piwa z efektem imprezy - to będzie zakazane? MZ widzi problem

Poseł Jan Łopata (PSL) w swojej interpelacji zwrócił się do prezesa Rady Ministrów w sprawie podjęcia działań mających na celu zmiany ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Poseł PSL mówi o mało skutecznym zakazie reklam produktów alkoholowych

Jak podkreśla: " Zgłaszają się do mnie osoby z prośbą o podjęcie działań mających na celu zmiany między innymi ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Twierdzą one, że zmiany ustawodawstwa doprowadziły do znaczącej liberalizacji przepisów co w konsekwencji sprawiło, iż coraz większy odsetek szczególnie młodych ludzi sięga po wyroby alkoholowe, nikotynowe oraz narkotyki. Ponadto osoby zainteresowane zmianą przepisów wskazują że, obecny stan prawny i stosunkowa łatwość w nabywaniu produktów alkoholowych i nikotynowych ma relewantny związek z coraz większą liczbą osób uzależnionych, oraz przeciętną długością życia kobiet i mężczyzn w naszym kraju. Wątpliwości wzbudza mało skuteczny zakaz reklam produktów alkoholowych i tytoniowych, gdyż duże koncerny zajmujące się produkcją tych wyrobów skutecznie obchodzą przepisy o niedopuszczalności i promocji takich wyrobów.(....) Ze smutkiem konstatuję, iż jedyną formą walki rządu Prawa i Sprawiedliwości z uzależnieniami są kolejne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe i alkoholowe, co w konsekwencji doprowadza do poszerzania „szarej strefy” i dalszego drenowania portfeli Polaków."

Na te postulatu z upoważnienia Ministra Zdrowia odpowiedział Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu.

Ministerstwo nie odpowiada jednoznacznie czy będzie podejmowało działania legislacyjne w tym zakresie, ale pisze m.in.:

"Minister Zdrowia, będąc w stałym kontakcie z Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, dostrzega niepokojące aspekty dotyczące nieprawidłowości w postępowaniach w sprawach o przestępstwa prowadzenia nielegalnej reklamy napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych"

Ministerstwo Zdrowia: Nielegalna reklama alkoholu marginalizowana przez policję, prokuraturę i sądy

I dalej: "Organy ścigania marginalizują problem przestępstwa prowadzenia nielegalnej reklamy napojów alkoholowych, czego efektem jest znikoma liczba spraw, które znajdują swój finał w sądzie. Wynikać może to m.in. z postawy przedstawicieli Policji, prokuratury i sądów (notoryczne umarzanie przestępstw z uwagi na znikomą społeczną szkodliwość czynu, czy umarzanie z uwagi na brak znamion czynu zabronionego, mimo, że ewidentnie ustawowe przesłanki przestępstwa zostały spełnione). Wydaje się, że taki stan rzeczy wynika m.in. z faktu traktowania przestępstwa prowadzenia nielegalnej reklamy napojów alkoholowych jako błahego i nie porównywalnego z powagą pozostałych spraw, którymi zajmują się Policja i Prokuratura. (...) Takiej postawie przeczą wyniki badań naukowych. (...) Oczywistym jest, że reklama oddziałuje na odbiorcę. Sam fakt, że przemysł alkoholowy inwestuje w reklamę ogromne środki jest tego najlepszym dowodem."

Ministerstwo zdrowia wskazuje na problematyczny motyw imprezy w reklamach piwa

Ministerstwo podkreśla, że w przypadku reklam telewizyjnych, których odbiorcą była młodzież, prawdopodobieństw opicia konkretnych marek napojów alkoholowych było aż pięciokrotnie większe, niż w przypadku młodzieży, która nie widziała reklam. Szczególnie silny negatywny efekt, w postaci zwiększonego picia alkoholu oraz upijania się w młodszym wieku, mają na młodzież reklamy telewizyjne, w których pojawia się motyw imprezy. Tak zwany „efekt imprezy” jest obserwowany zarówno wśród nastolatków, jak i młodych dorosłych. Warto w tym miejscu przypomnieć, że motyw imprezy jest jednym z najczęściej pojawiających się „chwytów” w reklamach piwa w polskiej telewizji.

Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia dodał, że Europejski Komitet Regionów obradując podczas 121. sesji plenarnej w dniach 8-9 lutego 2017 r. przedstawił opinię dotyczącą europejskiej strategii wobec alkoholu, w której wskazano, że działania dotyczące niwelowania wpływu reklam napojów alkoholowych na dzieci i młodzież powinny mieć charakter restrykcyjno-przymusowy, tj. powinny zakazywać zarówno udostępniania alkoholu nieletnim, jak i jego reklamy.