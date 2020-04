Restrukturyzacja zamiast upadłości – szansa na przetrwanie w dobie pandemii

Co robić gdy sytuacja finansowa spółki pogarsza się z dnia na dzień? - Warto rozpocząć od bezpośrednich rozmów, próbując wypracować nowe sposoby uregulowania zobowiązań, np. poprzez wydłużenie terminów spłaty lub podzielenie na raty, powołując się na siłę wyższą lub na nadzwyczajną zmianę okoliczności (tzw. klauzula rebus sic stantibus). W przypadku jednak, gdy pozasądowe uzgodnienia nie są możliwe, a sytuacja finansowa spółki jasno wskazuje na ryzyko niewypłacalności, należy rozważyć jak najszybsze złożenie wniosku restrukturyzacyjnego na podstawie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne - doradza Ludomir Biedecki z kancelarii Noerr.

Co prawda w planach antykryzysowych rządu jest zawieszenie ustawowego terminu na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości, trzeba jednak mieć na względzie, że nie będzie to dotyczyło podmiotów mających trudności finansowe już przed pandemią COVID-19. Ponadto, ustawowe zawieszenie postępowań egzekucyjnych nie jest planowane, więc nieterminowe regulowanie płatności i tak może doprowadzić do faktycznego upadku firm - informuje Ludomir Biedecki.

Postępowanie restrukturyzacyjne przeznaczone jest dla przedsiębiorców niewypłacalnych i tych dopiero zagrożonych niewypłacalnością. Wniosek restrukturyzacyjny nie jest tożsamy z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, choć w potocznym odbiorze pojęcia te często rozumiane są podobnie. Tymczasem wniosek restrukturyzacyjny może stanowić dobre rozwiązanie w przypadku kłopotów finansowych przedsiębiorcy. Ochrona przed wierzycielami Postępowanie restrukturyzacje przyznaje dłużnikowi ochronę przed egzekucją. Stopień tej ochrony zależy od postępowania, jakie zostanie wybrane. Istnieją cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych: (i) postępowanie o zatwierdzenie układu; (ii) przyspieszone postępowanie układowe; (iii) postepowanie układowe oraz (iv) postępowanie sanacyjne. Wszystkie zmierzają do zawarcia układu z wierzycielami i zakładają udział sądu.

W przypadku dłużnika profesjonalnego, który dobrze orientuje się w swojej sytuacji finansowej, zaś jego trudności w realizacji zobowiązań nie są bardzo poważne, właściwym rozwiązaniem może być postępowanie o zatwierdzenie układu. Jest to najbardziej elastyczne, a zarazem najszybsze postępowanie.

Niejako przeciwieństwem tego postępowania jest postępowanie sanacyjne, które jest najbardziej formalnym i restrykcyjnym postępowaniem restrukturyzacyjnym. W postępowaniu sanacyjnym mamy do czynienia z najdalej idącą ingerencją sądu, zaś dłużnik z reguły pozbawiany jest zarządu nad przedsiębiorstwem. Z drugiej jednak strony, to postępowanie sanacyjne daje dłużnikowi pełną ochronę przed egzekucją należności wierzycieli, jak również umożliwia wypowiadanie umów wzajemnych z kontrahentami.