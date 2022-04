Rodzice mogą dostać do 400 zł dofinansowania za pobyt dziecka w żłobku

Wnioski w Banku można składać bezpłatnie 24 godziny na dobę poprzez bankowość elektroniczną Pocztowy24.

Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna przysługuje rodzicom dziecka, opiekunom prawnym lub osobom, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, np. rodzicom zastępczym. Jednocześnie dziecko musi uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego lub korzystać z opieki dziennego opiekuna. Dofinansowanie przysługuje jeśli osoby składające wniosek nie otrzymują na to dziecko rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO).

Aby ZUS mógł przyznać dofinansowanie, dziecko musi uczęszczać do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych albo być pod opieką dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych opiekunów. Dziecko musi być wpisane przez żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna do tego rejestru lub wykazu.

Z dofinansowania rodzice mogą skorzystać na pierwsze i jedyne dziecko, na pierwsze jeśli kolejne dziecko otrzymuje RKO, a także drugie i kolejne w rodzinie, które ma mniej niż 12 miesięcy albo więcej niż 35 miesięcy i na które ZUS przyznał już RKO .