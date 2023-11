Rolls-royce'a Palikota można kupić jako auto poleasingowe. Kwota? Niemała!

Za przyjęciem układu głosowało 425 wierzycieli dysponujących kwotą prawie 117 mln zł. Przeciwko było jedynie 21 wierzycieli (z kwotą 4 mln zł)

Firma wdraża teraz przedstawiony plan restrukturyzacyjny i wydzierżawi zorganizowaną część przedsiębiorstwa Browar Tenczynek do "Kraftowych Alkoholi" Marka Maślanki.

W oficjalnym komunikacie dowiadujemy się, że wierzyciele firmy Manufaktura Piwa Wódki i Wina (MPWiW) zaakceptowali przedstawioną propozycję układu. Za przyjęciem głosowało 425 wierzycieli dysponujących kwotą prawie 117 mln zł. Przeciwko było jedynie 21 wierzycieli, dysponujących kwotą około 4 mln zł.

Spółka wdraża teraz przedstawiony plan restrukturyzacyjny i wydzierżawi zorganizowaną część przedsiębiorstwa Browar Tenczynek do "Kraftowych Alkoholi" Marka Maślanki, co powinno zagwarantować zwrot do 100 proc. zainwestowanego kapitału. Dzięki temu spłaci wszelkie zaległości wobec wszystkich pracowników i zapewni wielomiesięczne bezpieczeństwo dostaw do klientów.

— Marek Maślanka pokazał, że w taki biznes jak manufaktura, który broni się jakością, marketingiem i rewelacyjnym zakładem produkcji jak Browar Tenczynek, trzeba dalej wierzyć i nie ma innej drogi jak rynkowy sukces — wskazał prezes MPWiW Janusz Palikot.

Całość na businessinsider.com.pl.