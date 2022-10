Rosną ceny papierowych opakowań. Czy plastik wróci do łask?

Plastikowe opakowania – chwilowy wzrost zapotrzebowania czy szansa dla środowiska?

Czy papier rzeczywiście kiedykolwiek był bardziej prośrodowiskowym wyborem niż plastik? Zdaniem Roberta Szymana, dyrektora generalnego Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych, wpływ określonego wyrobu na środowisko powinno się oceniać w całym jego cyklu życia, który obejmuje wszystkie fazy począwszy od produkcji surowca.

Papier kontra plastik

- W przypadku zestawienia opakowań z papieru i plastiku okazuje się, że łączna emisja gazów cieplarnianych dla wszystkich etapów przygotowania produktu, a także jego dystrybucji włączając w to zagospodarowanie odpadów wypada najkorzystniej w przypadku aplikacji z tworzyw sztucznych. Agencja badawcza McKinsey przeanalizowała różne zastosowania, gdzie porównano produkty z tworzywa z innymi dostępnymi materiałami alternatywnymi. Znalazły się w niej między innymi opakowania, produkty dla budownictwa, części samochodowe, odzież, dywany itp. We wszystkich przypadkach emisje dla plastiku były znacznie niższe. Największe różnice wykazały torebki foliowe w porównaniu papierowe, ocieplenie budynków, meble, dywany czy butelki - wyjaśnia Robert Szyman.

Plastik sam w sobie nie jest problemem

W Polsce jedynym wyraźnym aspektem utrudniającym całkowite wprowadzenie plastikowych opakowań do obiegu zamkniętego jest ich nadmierne gromadzenie się w środowisku, co wynika z braku zoptymalizowanego procesu selektywnej zbiórki i zagospodarowania odpadów. - Również tutaj należy zwrócić uwagę, że problemu nie stanowi plastik sam w sobie, a właśnie niewypracowane dotąd w naszym kraju metody skutecznego odzyskiwania zużytych produktów z tworzyw sztucznych - mówi nasz rozmówca.

System kaucyjny pilnie potrzebny

W tej kwestii Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych aktywnie angażuje się na rzecz wdrożenia dobrych podstaw dla systemu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta.

- Kolejnym istotnym elementem wspierania skutecznego zarządzania odpadami jest także system kaucyjny na opakowania po napojach i wodzie mineralnej. Brak dialogu z regulatorem dodatkowo negatywnie wpływa na poprawę sytuacji i możliwość wypracowania optymalnych rozwiązań dla środowiska i innych interesariuszy łącznie z konsumentami. Obecnie nasz kraj ma znaczne opóźnienia we wdrażaniu odpowiednich regulacji zmierzających do poprawy sytuacji w drodze do bardziej zrównoważonego rozwoju w tym przepisów dotyczących ROP, systemu kaucyjnego, czy regulacji dotyczących ograniczenia stosowania niektórych produktów jednorazowych tzw. SUP - uważa dyrektor PZPTS.

Ceny papieru a powrót do plastiku

Obecna sytuacja, dotycząca coraz wyższych cen papierowych opakowań, stwarza realną szansę do wznowienia dialogu na tematy związane z selektywną zbiórką odpadów, gospodarką obiegu zamkniętego i wpływu produktu na środowisko.

- Każda z tych kwestii jest niezwykle istotna dla przeprowadzenia realnej weryfikacji dotychczasowych działań społeczeństwa i instytucji na rzecz środowiska, aktualnie promowanych i praktykowanych nawyków konsumenckich, a także wypracowanej powszechnie świadomości w zakresie praktykowania postaw pozytywnych dla kondycji naszej planety - podsumowuje Robert Szyman.