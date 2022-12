Roztopy zagrażają życiu ludzi. Kto odpowiada za odśnieżanie dachu? Jaki grozi mandat?

Kto odpowiada za odśnieżanie dachu?

Za stan techniczny budynku, a więc również za jego odśnieżanie, odpowiada właściciel nieruchomości lub jej zarządca – wynika to wprost z artykułu 61 ustawy prawa budowlanego. Niewywiązywanie się z obowiązków dbania o budynek grozi katastrofą budowlaną, za którą właściciel lub zarządca może być pociągnięty do odpowiedzialności zarówno cywilnej, jak i prawne.

Co mówi prawo budowlane?

Śnieg zalegający na powierzchni dachu może negatywnie wpłynąć na konstrukcję dachu, zwłaszcza w czasie roztopów i wahań temperatury. Może również zagrażać przechodniom oraz samochodom poruszających się po drogach i chodnikach osiedlowych. Z tego powodu Prawo budowlane nakłada obowiązek usuwania nadmiaru śniegu z dachu oraz wykonywania doraźnych przeglądów okresowych stanu technicznego dachu oraz całego budynku.

Jak obliczyć obciążenie dachu?

Podczas obliczania obciążenia pokrywy śnieżnej zwracamy uwagę na takie parametry, jak m.in. bliskość sąsiednich budynków, kształt dachu oraz rodzaj śniegu, z jakim mamy do czynienia.

Najlżejszy jest puch - jego metr sześcienny waży nie więcej niż 70kg - a najcięższy śnieg mokry, którego waga może osiągać nawet 600 kg/m3. Wartości te zwiększają się, jeśli śniegu nie usuniemy od razu – zleżały i zlodowaciały opad to już ciężar ponad 800 kg/m3. To może stanowić zagrożenie dla obiektu i ludzi, którzy się w nim znajdują. Im starszy budynek, tym może mieć mniejszą wytrzymałość na ciężar i więcej wad konstrukcyjnych.

Kto może odśnieżać dach?

Jak podaje GIP, osoba odśnieżająca dach musi mieć aktualne szkolenie bhp w tym zakresie, a także ważne badanie lekarskie potwierdzające zdolność do takich zadań i dopuszczające do pracy na wysokości. Pracownik skierowany do odśnieżania powinien przejść instruktaż stanowiskowy i być poinformowany o ryzyku zawodowym, związanym z wykonaniem tej pracy.

Pracodawca winien zapewnić, a pracownik stosować, właściwe środki ochrony przed upadkiem z wysokości (szelki wraz z linką bezpieczeństwa i amortyzatorem lub urządzeniem samohamownym, kask oraz obuwie zabezpieczające przed poślizgnięciem).

Przed przystąpieniem do odśnieżania należy wygrodzić i oznakować strefy niebezpieczne, w których istnieje zagrożenie spadającymi masami usuwanego śniegu, lodu jak również narzędziami. Teren wygrodzony powinien obejmować obszar o szerokości 1/10 wysokości budynku, nie mniej jednak niż 6 metrów. W przypadku braku możliwości zagrodzenia wymaganego obszaru, należy zastosować inne środki zapewniające bezpieczeństwo osobom znajdującym się w sąsiedztwie odśnieżanego obiektu.

Osoba odpowiedzialna za odśnieżanie ma obowiązek tak zorganizować pracę, aby uchronić pracowników nie tylko przed upadkiem z dachu z powodu zbytniego zbliżenia się do jego krawędzi, ale również zabezpieczyć na wypadek, gdyby dach się załamał.

Na pewno do odśnieżania dachu nie wolno wysyłać kobiet w ciąży, którym na wysokości (chyba że w miejscach bezpiecznych, gdzie nie ma potrzeby stosować środków ochrony osobistej) w ogóle nie wolno pracować. Dotyczy to również osób, które nie ukończyły 18 roku życia – mają zakaz pracy na wysokości powyżej 3 m.

Jakie kary grożą za nieodśnieżony dach?

Zaniechanie obowiązku odśnieżania dachu jest karane mandatem w wysokości 500 zł. Można też z powodu zaniechania tego obowiązku trafić do więzienia (do roku pozbawienia wolności).

Kto może wystawić mandat?

Wystawić mandat może straż miejska, jak i inspektor nadzoru budowlanego. W przypadku, gdy zajdzie podejrzenie nienależytego stanu technicznego budynku, inspektor nadzoru budowlanego może dodatkowo skierować sprawę do sądu.

Policja również ma prawo ukarać właściciela lub zarządcę nieruchomości karą do 1000 zł. Jeśli właściciel odmówi zapłacenia kary za nieodśnieżony dach policja może skierować sprawę do sądu, a wtedy mandat może wynieść do 5000 zł. Za nieusuwanie sopli z dachu można zostać ukaranym mandatem do 500 zł.

Kontrole techniczne w dużych obiektach

W budynkach większych niż 2000 mkw. oraz innych obiektach, których powierzchnia dachu przekracza 1000 mkw. (a więc m.in. halach produkcyjnych, magazynowych) dwa razy do roku należy przeprowadzać kontrole techniczne. Przegląd wykonują osoby do tego uprawnione, a raporty z kontroli należy zgłaszać do organów nadzoru budowlanego. Obowiązek dbania o budynek dotyczy także usuwania sopli, brył i nawisów śniegowych, zagrażających bezpieczeństwu osób przemieszczających się wokół budynku.