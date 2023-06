Rusza konkurs PARP: unijne wsparcie dla MŚP na udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Konkurs inny od poprzednich

W przypadku naborów organizowanych przez PARP, „Ścieżka SMART” jest skierowana do przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorców. Tak, jak w poprzednich dwóch naborach. Teraz również SMART opiera się na realizacji projektów modułowych, czyli takich, gdzie przedsiębiorca MŚP wybiera co najmniej jeden z dwóch modułów obowiązkowych (prace badawczo-rozwojowe lub wdrożenie innowacji) oraz dowolną liczbę modułów fakultatywnych. Przedsiębiorcy mogą otrzymać wsparcie na realizację kompleksowych projektów, obejmujących m.in. wdrażanie innowacji, cyfryzację, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizację, podwyższanie kompetencji, działalność badawczo-rozwojową, infrastrukturę B+R.

– Ogłoszony nabór różni się od poprzednich tym, że ma określony zakres tematyczny tzn. celem wszystkich projektów powinno być opracowanie lub wdrożenie innowacyjnych rozwiązań znoszących bariery dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób z niepełnosprawnościami. Taki cel muszą mieć wszystkie moduły, z jakich składać będzie się projekt – mówi prezes PARP Dariusz Budrowski. - Przedmiotem każdego z modułów musi być rozwiązanie problemów osób ze szczególnymi potrzebami, istotnie przyczyniające się do zwiększenia dostępności. Rozumiane jest to jako zniesienie co najmniej jednej lub więcej barier występujących np. w budynkach, urządzeniach, systemach informacyjno-komunikacyjnych, produktach, usługach, procesach lub zaspokojenie szczególnych potrzeb tych osób. W ramach tego naboru mamy do rozdysponowania wśród przedsiębiorców aż 222 mln zł. Wnioski będzie można składać od 6 lipca do 31 sierpnia – dodaje.

W przypadku modułów obowiązkowych – czyli modułu obejmującego prace badawczo-rozwojowe oraz modułu wdrożenia innowacji – opracowane oraz wdrożone rozwiązanie musi przyjąć postać innowacji produktowej (wyboru lub usługi) lub innowacji w procesie biznesowym o poziomie innowacyjności co najmniej krajowym. Jednocześnie cele ogólne „Ścieżki SMART” pozostają niezmienione. Dotyczą rozwijania i wzmacniania zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowania na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych. Ponadto stawiają na cyfryzację i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również internacjonalizację przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr.

Moduły Ścieżki SMART

W module obligatoryjnym – B+R, wnioskodawca może uzyskać finansowanie na wszystkie elementy procesu badawczego – badania przemysłowe, prace rozwojowe (w tym stworzenie prototypu oraz testowanie go). Aby moduł mógł być objęty wsparciem, przedsiębiorca musi zaplanować przynajmniej prace rozwojowe. Efektem zaplanowanych prac B+R powinno być opracowanie – możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej – innowacyjnego, co najmniej na skalę kraju, rozwiązania, tj.: nowego albo ulepszonego wyrobu lub usługi (innowacji produktowej) lub nowego albo ulepszonego procesu biznesowego dotyczącego funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług (innowacji w procesie biznesowym).

Drugi moduł obligatoryjny, który przedsiębiorca może wybrać, to wdrożenie innowacji. Obejmuje on dofinansowanie wdrożenia w przedsiębiorstwie wyników prac B+R, posiadanych przez Wnioskodawcę lub będących efektem realizacji modułu B+R. Wyniki prac B+R muszą prowadzić do powstania innowacji produktowej lub procesowej co najmniej na poziomie krajowym. Wśród kosztów objętych wsparciem znajdują się m. in.: zakup gruntów lub nieruchomości zabudowanych, zakup środków trwałych innych niż nieruchomości, nabycie robót i materiałów budowlanych czy zakup wartości niematerialnych i prawnych.

Do modułu obligatoryjnego wnioskodawca może dobrać dowolną liczbę modułów fakultatywnych. Do wyboru ma ich pięć.

Głównym założeniem modułu cyfryzacji w ścieżce SMART jest transformacja cyfrowa firmy – wykorzystanie rozwiązań cyfrowych w zakresie robotyzacji linii produkcyjnych, automatyzacji procesów, zastosowanie oprogramowania dla obniżenia kosztów funkcjonowania oraz wprowadzania nowych czy ulepszenia istniejących produktów i usług.

Moduł zazielenianie ma na celu transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym. Moduł pomaga zaplanować funkcjonowanie przedsiębiorstwa w modelu cyrkularnym: od wyboru kontrahentów i zasobów, przez projektowanie produktów i usług, aż po zrównoważoną produkcję i zarządzanie odpadami oraz cyklem życia produktów (np. w zakresie ponownego wykorzystania odpadów oraz zastępowania bądź redukcji substancji szkodliwych).

Moduł internacjonalizacji ma wspomagać umiędzynarodowienie produktów firmy, m.in. poprzez promocję zagraniczną. Otrzymane wsparcie pomoże pokryć koszty udziału w targach branżowych czy skorzystania usług doradczych związanych z zagraniczną ekspansją. Przedsiębiorca będzie mógł otrzymać także wparcie na uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej poza Polską lub ich obronę.

Moduł kompetencje ułatwia sprawne wdrażanie zmian wynikających z realizacji pozostałych wybranych modułów. Wnioskodawca może otrzymać dofinansowanie dla kadr i osób zarządzających na zdobywanie wiedzy oraz nowych doświadczeń, wspierających realizację zadań w pozostałych modułach projektu.

Moduł infrastruktura B+R ma na celu utworzenie lub rozwój centrum badawczo-rozwojowego na terenie Polski, w którym realizowana będzie agenda badawcza. Jej wynikiem ma być innowacja produktowa lub procesowa w skali polskiego rynku.