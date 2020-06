Ruszyło piąte centrum dystrybucyjne Dino. Praca dla 600 osób

fot. materiały prasowe

8 czerwca 2020 r. w Łobzie w województwie zachodniopomorskim odbyło się oficjalne otwarcie piątego Centrum Dystrybucyjnego Dino Polska S.A. Nowy magazyn będzie obsługiwał dostawy towarów do dynamicznie rosnącej liczby sklepów Dino oraz wesprze dalszą ekspansję geograficzną sieci.

Nowe centrum to obiekt o łącznej powierzchni wynoszącej 47 tys. metrów kwadratowych. Składają się na nią mroźnia, chłodnia, magazyny z kontrolowaną temperaturą, magazyn suchy oraz części socjalno-biurowe wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi i miejscami parkingowymi.

W inwestycji zastosowano szereg rozwiązań technologicznych, wpisujących się w przyjętą przez Dino Polska S.A. politykę środowiskową, która opiera się na oszczędnym i racjonalnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi. Centrum Dystrybucyjne w Łobzie jest więc wyposażone m.in. w oświetlenie LED z systemem zarządzania, które pozwala na obniżenie zużycia energii oraz system przeładunkowy pozwalający na znaczne obniżenie poziomu strat zimna i ciepła podczas załadunku i rozładunku dostaw do magazynu. W instalacjach chłodniczych wykorzystano CO2.

Centrum Dystrybucyjne w Łobzie będzie zaopatrywało markety Dino w świeże produkty we wszystkie dni tygodnia (poza niedzielami). Spółka podaje, że uruchomienie nowego magazynu w Łobzie to także okazja do nawiązania współpracy handlowej z nowymi regionalnymi producentami.

W centrum pracę docelowo będzie mogło znaleźć do 600 pracowników, w tym osoby na stanowiskach administracyjnych, kierowniczych oraz fizycznych na pozycji magazyniera.