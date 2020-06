Rząd nie zrekompensuje sklepom wydatków na zakup rękawiczek i płynów dezynfekcyjnych

Minister Rozwoju nie pracuje nad przepisami dotyczącymi rekompensat finansowych dla placówek handlowych za wydatki na zakup rękawiczek i płynów dezynfekcyjnych oraz za potencjalne straty w związku ze zmniejszoną liczbą klientów w okresie pandemii.

Posłanka Marta Golbik w swojej interpelacji pisała, że po wprowadzeniu od 1 kwietnia br. nowych obostrzeń dotyczących m.in. zakupów w sieciowych sklepach spożywczych otrzymuje wiele alarmujących sygnałów i pytań ze strony klientów i sprzedawców, którzy czują się na różne sposoby zaskoczeni i zagrożeni.

Posłanka zapytała m.in. kto ma obowiązek zapewnić sieciom handlowym bądź klientom stały dostęp do rękawiczek, których aktualnie na rynku brakuje? czy wystarczające będzie zakładanie przed rozpoczęciem zakupów rękawiczek używanych dotychczas przy wybieraniu pieczywa lub owoców, czy też muszą to być rękawiczki lepszej jakości? czy placówki handlowe bądź klienci otrzymają rekompensaty finansowe za wydatki poniesione na zakup rękawiczek i płynów dezynfekcyjnych wykorzystywanych w sklepach oraz czy placówki handlowe otrzymają rekompensaty finansowe za straty finansowe poniesione w związku ze zmniejszoną liczbą obsługiwanych klientów?

Przypomnijmy, §9 ust. 9 obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 roku poz. 697), przewiduje obowiązek zapewnienia przez obiekty handlowe lub usługowe, placówki handlowe oraz zarządzających targowiskami (straganami) rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk.

Odpowiedzi na interpelację udzielił podsekretarz stanu Marek Niedużak:

(...) Przepisy dają placówkom handlowym wybór odnośnie do środków zabezpieczeń – mogą to być albo rękawiczki, albo środki do dezynfekcji rąk. Przepisy nie odnoszą się do jakości samych rękawiczek, zatem nie wykluczają wykorzystania rękawiczek do pieczywa czy owoców. W odpowiedzi na pytania (...) informuję, że Minister Rozwoju nie pracuje nad przepisami dotyczącymi rekompensat finansowych dla placówek handlowych za wydatki na zakup rękawiczek i płynów dezynfekcyjnych oraz za potencjalne straty w związku ze zmniejszoną liczbą klientów (...).