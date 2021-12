Rząd przygotuje kolejną tarczę antyinflacyjną?

Kościński powiedział gazecie, że deficyt przewidziany w budżecie na ten rok to 40 mld zł. - Na koniec października mieliśmy nadwyżkę, w wysokości ok. 52 mld zł. Więc przez dwa miesiące, teoretycznie, powinniśmy wydać około 90 mld zł. Tego oczywiście nie zrobimy — przyznał szef resortu finansów.

Tworzymy pewne poduszki finansowe. Chcielibyśmy je wykorzystywać na finansowanie inwestycji, ale gdyby była taka sytuacja, że COVID-19 nie odpuści czy inflacja będzie dalej na wysokim poziomie, to będą pieniądze na pomoc – wyjaśnił.